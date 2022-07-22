Kılıçdaroğlu yenilir Akşener’i soralım

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adayı olursa yenileceğini düşünen 6’lı masa, anketlere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ekledi.

Muhalefet kulislerine göre Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında bugüne kadar girdiği hiçbir seçimde yüzde 30’u aşamaması, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının, Kılıçdaroğlu’na oranla daha yüksek kamuoyu desteğine sahip olması, özellikle İYİ Parti cephesinde yankı buldu. Kazanılan büyükşehirlerde belediye meclisinde yeterli çoğunluğa erişemeyen Millet İttifakı, İstanbul ve Ankara’yı kaybetmekten korkuyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında da Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına, geçmişteki başarısızlıkları yüzünden sıcak bakmıyor. Akşener’in çıktığı yurt gezilerinde Kılıçdaroğlu’na oranla daha fazla destek gördüğünü savunan İYİ Parti’liler, gerek söylemi gerekse de davranışlarıyla CHP tabanına da seslenen Akşener’in Kılıçdaroğlu’ndan daha şanslı olduğunu düşünüyor.

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GÜNDEM İYİ Parti’nin anketinde Akşener var