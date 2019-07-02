Kılıçdaroğlu yine göz göre göre yalan söyledi

Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nin en önemli görüşmelerinden biri de hiç şüphesiz Türkiye ve ABD arasında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump kendi heyetlerine başkanlık ederken, Suriye, Irak, F-35, S-400 ve yaptırımlar gibi son derece kritik konular ele alındı.

Görüşmeye dair basına servis edilen fotoğraflarda her iki heyetin de ellerindeki defterlere notlar alındığı açıkça görünmesine rağmen, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün konuyla ilgili gerek dışı açıklamalarda bulundu.

Göz göre göre yalan söyledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup toplantısında söylediği sözlerle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Altun, şunları paylaştı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Osaka’daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var' diyerek açıkça yalan söylemiştir.

Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüller bellidir.

Kılıçdaroğlu özür dilesin

Osaka’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır.

G20 Liderler Zirvesi’nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir.

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