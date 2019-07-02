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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun G-20 yalanına Fahrettin Altun'dan sert yanıt

Kılıçdaroğlu yine göz göre göre yalan söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türkiye heyeti, Japonya'daki G-20 Zirvesi kapsamında çok önemli görüşmelere imza attı. Yabancı basın, Türk heyetin özellikle ABD Başkanı Trump ile görüşmesindeki 'S-400 argümanlarını' ikna için temel unsur olarak abonelerine duyururken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu heyetle ilgili yalan ifadelere başvurdu. Grup toplantısında heyetle ilgili gerçek olmayan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'na tepki Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. İletişim Başkanı Altun, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini fotoğraflarla çürüttü, CHP Liderini özür dilemeye davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Liderinin 'kimse not tutmadı' yalanını G-20 Zirvesi'ndeki bu fotoğraf çürüttü.
CHP Liderinin 'kimse not tutmadı' yalanını G-20 Zirvesi'ndeki bu fotoğraf çürüttü.

Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nin en önemli görüşmelerinden biri de hiç şüphesiz Türkiye ve ABD arasında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump kendi heyetlerine başkanlık ederken, Suriye, Irak, F-35, S-400 ve yaptırımlar gibi son derece kritik konular ele alındı.

Görüşmeye dair basına servis edilen fotoğraflarda her iki heyetin de ellerindeki defterlere notlar alındığı açıkça görünmesine rağmen, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün konuyla ilgili gerek dışı açıklamalarda bulundu.

Göz göre göre yalan söyledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup toplantısında söylediği sözlerle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Altun, şunları paylaştı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Osaka’daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var' diyerek açıkça yalan söylemiştir.

Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüller bellidir.

Kılıçdaroğlu özür dilesin

Osaka’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır.

G20 Liderler Zirvesi’nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir.

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