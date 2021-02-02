Gündem Kılıçdaroğlu yine halk iradesini hedef aldı İktidara gayri milli dedi
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu yine halk iradesini hedef aldı: İktidara ‘gayri milli’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine halk iradesine yönelik söylemde bulundu. CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Çiftçi Buluşması’nda konuşan Kılıçdaroğlu, "Gayri Milli bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Ben bu iktidara 'Gayri Milli' derim arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Çiftçi Buluşması’nda konuştu. Çiftçilerin sorunlarına yönelik açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilerleyen kısımlarında yine halkın iradesini hedef aldı.

"Ben bu iktidara gayri milli derim"

Halkın oylarıyla kurulan iktidarı “gayri milli” olarak gördüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gayri Milli bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Ben bu iktidara gayri milli derim” dedi.

Kılıçdaroğlu iktidara ‘gayri milli’ dedi
OYNAT 00:49
Kılıçdaroğlu iktidara ‘gayri milli’ dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine halk iradesine yönelik söylemde bulundu. CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Çiftçi Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, “Gayri Milli bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Kimse kusura bakmasın ben bu iktidara 'Gayri Milli' derim' ifadelerini kullandı.

Daha önce 'sözde Cumhurbaşkanı' demişti

Kılıçdaroğlu daha önce de yüzde 52 oy ile seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan için “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi

Kılıçdaroğlu'ndan valilere hakaret: Hepiniz militansınız dava açmazsanız namertsiniz
OYNAT 00:41
Kılıçdaroğlu'ndan valilere hakaret: Hepiniz militansınız dava açmazsanız namertsiniz
CHP'li Berhan Şimşek'in 'Vali militan, kaymakam militan...' ifadeleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Valilere hakaret eden Kılıçdaroğlu, 'Hepiniz militansınız, dava açmazsanız namertsiniz' diye konuştu.
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