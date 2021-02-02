Kılıçdaroğlu yine halk iradesini hedef aldı: İktidara ‘gayri milli’ dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Çiftçi Buluşması’nda konuştu. Çiftçilerin sorunlarına yönelik açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilerleyen kısımlarında yine halkın iradesini hedef aldı.

"Ben bu iktidara gayri milli derim"

Halkın oylarıyla kurulan iktidarı “gayri milli” olarak gördüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gayri Milli bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Ben bu iktidara gayri milli derim” dedi.

Daha önce 'sözde Cumhurbaşkanı' demişti

Kılıçdaroğlu daha önce de yüzde 52 oy ile seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan için “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmıştı.