Kılıçdaroğlu yine halk iradesini hedef aldı: İktidara ‘gayri milli’ dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine halk iradesine yönelik söylemde bulundu. CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Çiftçi Buluşması’nda konuşan Kılıçdaroğlu, "Gayri Milli bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Ben bu iktidara 'Gayri Milli' derim arkadaşlar" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Çiftçi Buluşması’nda konuştu. Çiftçilerin sorunlarına yönelik açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilerleyen kısımlarında yine halkın iradesini hedef aldı.
"Ben bu iktidara gayri milli derim"
Halkın oylarıyla kurulan iktidarı “gayri milli” olarak gördüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gayri Milli bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Ben bu iktidara gayri milli derim” dedi.