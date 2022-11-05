Kılıçdaroğlu'na tepki: Niye kaçak dövüşüyorsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği’nce (KADEM) “Kültürel Kodlar ve Kadın” ana temasıyla düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde başörtüsü düzenlemesi ile ilgili konuştu. Türkiye’de bir dönem ağır şekilde varlığını gösteren mütedeyyin kesimlere yönelik düşmanlığın en büyük mağdurlarının başında kadınların geldiğini ifade eden Erdoğan, üniversite koridorlarında itilip kakılan, liselerin kapılarından bile alınmayan, bırakın istihdamı, ziyaret için gittiği kimi kamu binalarına alınmayan kadınların verdiği destansı mücadelenin yakın şahidi olduklarını belirtti.

BAK NEREDEN NEREYE GELDİK

Erdoğan, “Başındaki örtüsü sebebiyle haksızlığa maruz bırakılan, hatta örtüleri zorla açılmaya çalışılan kızlarımızın, kadınlarımızın yaşadıkları trajedi, ülkemizin bir döneminin kara lekesi olarak tarihe geçmiştir. Bizim vesayetle mücadelemizin en somut sonuçlarını kadınlarımızın hayatlarında görmek mümkündür. Yıllar yılı başörtünün düşmanı olan ve üniversitelerimizde ikna odalarını kuranların kimler olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ikna odalarını kuranlar şimdi de geldiler, ‘başörtü sorununu çözelim’ diyorlar. Ne kadar güzel. Bak nereden nereye geldik” dedi.

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ARTIK ÇARK DÖNMEYE BAŞLADI

Şimdi yeni bir teklif daha yaptığını anlatan Erdoğan, “Hadi bakalım şimdi bu seçimde kaç tane başörtülü milletvekili adayı çıkaracaksın? Yalnız şaşırmayın, şimdi bunu söyledim ya inanın başörtülü milletvekili adayını koyar. Bak rozet takmaya başladı ve milletvekili adayını da koyar. Ne kadar güzel. HDP’de var. Bunlarda da olsun. İP’te de olsun. Meclis’ten bir zamanlar bunların ağababaları başörtülü kardeşimizi kovmadılar mı? ‘Atın bu kadını dışarı’ demediler mi? Aynı zihniyet değil mi? Aynı zihniyet. Ama bütün bu oyunlar bozuldu. Artık çark geri dönmeye başladı” dedi.

BUNLARIN İŞİ İSTİSMAR SİYASETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz şimdi ne diyoruz gel anayasa yapalım. Bu anayasayı yaparken başı örtülü, başı açık herhangi bir ayrıma gitmeden hak ve özgürlükler noktasında bütün kızlarımız, kadınlarımız anayasa teminatı altında bu süreci yaşasınlar. Şimdi ne oldu? Arkadaşlarımız ziyarete gittiler. ‘Şu an gerek yok’ dediler. Peki ne olacak? ‘Seçimden sonra bunu çalışalım’ dediler. Hani bak bir gece yarısı kalktın ‘Yasal düzenleme yapalım’ dedin. Sen gece yarısı dedin, biz yıllardır bunu düşünüyoruz zaten. Gel şimdi bunu anayasa düzenlemesiyle yapalım, beraber yapalım. Verelim el ele. Bu işi bitirelim. Bir daha da kimse bunu gündemine almasın. Niye kaçak dövüşüyorsunuz ya? Her zaman bunların işi istismar siyaseti. Bunlarda gerçek manada liderlik siyaseti yok.”

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Millete gitmeyi kabul etmezler

Anayasa ile ilgili referandum çağrısını tekrarlayan Erdoğan, “Gidelim millete, bakalım millet ne diyor. Tabii millete gitmeyi de bunlar pek kabul edemezler ha. Uzlaşma sağlanamaması halindeyse ifade ettiğim gibi bu meseleyi milletimizin takdirine sunmanın yollarını arayacağız. Köklü bir çözümü anayasamıza kazandırmayı ümit ediyoruz” dedi.

GÜNDEM Kadına yönelik ayrımcı kodlar var