Gündem Kılıçdaroğluna yumurta atan kişi adli kontrolle serbest
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'na yumurta atan kişi adli kontrolle serbest

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta attığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Kılıçdaroğlu'na yumurta attığı iddia edilen İ.Ö, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kılıçdaroğlu'na yumurta attığı iddia edilen İ.Ö, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kuşadası Belediyesi önünde dün vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu'nun akşam ezanı okunmasından dolayı konuşmasına ara verdiği sırada sahneye doğru yumurta fırlattığı iddia edilen İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi.

İ.Ö'nün ifadesinde, işsiz ve psikolojik bunalımda olduğu için yumurta attığını söylediği öğrenildi.

  • Kuşadası Belediyesi önünde dün kendisini bekleyenlere seslenen Kılıçdaroğlu'nun akşam ezanı okunmasından dolayı konuşmasına ara verdiği esnada bir kişi sahneye doğru yumurta atmıştı. Yumurta, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 1,5 metre önüne düşerken, korumalar da CHP Genel Başkanı'nı koruma altına almıştı.

Kılıçdaroğlu'na yumurta attığı iddia edilen İ.Ö, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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