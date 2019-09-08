Kılıçdaroğlu'na yumurta atan kişi adli kontrolle serbest

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Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hakkari'de toplanıyor

Her ay mutat toplantılarından birini farklı bir şehirde yapma kararı alan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu ay Hakkari'de toplanacak. Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından tanımak, kültür ve sanat mirasımızın sorunları, geleceği ve sürdürülebilirliği gibi hususları tespit etmek, özellikle yetenekli gençleri bulup çıkarıp desteklemek maksadıyla başlatılan gezilerin ilki 9 Eylül'de Hakkari'de gerçekleştirilecek.