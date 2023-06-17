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Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: Kritik toplantı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanı ile bayram öncesi toplantı yapacak. Kılıçdaroğlu toplantıda il başkanlarına yeni dönemin yol haritasını anlatacak.

17:28 . 17/06/2023 Cumartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Değişim tartışmalarının sürdüğü CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ankara'da gerçekleşecek toplantıda Kılıçdaroğlu, il başkanlarına yeni dönemin yol haritasını anlatacak, değişim ve tüzük konusunda görüşlerini dinleyecek. CHP lideri, partisinde değişim tartışmalarının fitilini ateşleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile önceki günkü görüşmesinin ardından, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile de bir araya geldi. Görüşmede İmamoğlu’yla yapılan toplantı, kurultay süreci, değişim tartışmalarının da gündeme geldiği belirtildi.

Tek aday mı olacak?

CHP’de genel başkanın seçileceği kurultayın kasım ayının ortasında yapılması bekleniyor. Kurultayda çoklu yarış beklenmezken Kılıçdaroğlu'nun tek aday gösterileceği ifade ediliyor. CHP’de başlayan değişim tartışmalarının yerel seçim sonrası yapılması planlanan olağanüstü kurultayda sona ermesi bekleniyor. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nu olağan kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirtti. Kuşoğlu, "Yerel seçimlerden sonra bir olağanüstü kurultay gündeme gelebilir." dedi.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Bülent Kuşoğlu
#Kurultay
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