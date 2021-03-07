Gündem Kılıçdaroğlundan biz kazanmasak da olur mesajı Bir parti kazansın istemiyoruz
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan 'biz kazanmasak da olur' mesajı: Bir parti kazansın istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılanların "CHP’nin iktidar olma derdi yok" eleştirilerini doğrular nitelikte bir açıklamada bulundu. Çok farklı siyasi görüşü olan partilerle demokrasi konusunda uzlaşmak için bir araya geldiklerini savunan Kılıçdaroğlu, "Biz bir partinin kazanmasından çok demokrasinin kazanmasını istiyoruz. Demokrasi kazandığı zaman zaten hepimiz güçlü olacağız" dedi.

Haber Merkezi Diğer
HDP'den bir heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.
HDP'den bir heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de yayınlanan "Stüdyo Ankara" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyasi partilerle gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin bir soruya yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, bunun demokrasi konusunda uzlaşma sağlanması için olduğunu söyledi.

CHP'nin tek başına iktidar olmanın peşinde olmadığına yönelik eleştirileri haklı çıkaracak açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

  • Çok farklı siyasi görüşü olan partiler bir araya gelip demokrasi konusunda uzlaşıyoruz. Bundan güzel bir şey yok. Benim kafamdaki düşünce bu. Diğer siyasi parti liderleriyle de paylaştım. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşteler. Çalışmalar devam ediyor. Vaktimiz var. Böyle iki ayağı bir pabuca sıkıştırmak gibi bir düşüncemiz yok.

Daha sağlıklı, daha sakin, daha samimi oturup konuşmamız lazım. Çünkü Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin topluma karşı sorumlulukları var. Biz bir partinin kazanmasından çok demokrasinin kazanmasını istiyoruz. Demokrasi kazandığı zaman zaten hepimiz güçlü olacağız. Hepimiz oturup kendi düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edeceğiz.

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