Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi eylemlerinde "şiddet yoktu" açıklaması: Camı çerçeveyi mı kırdılar?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Şubat'ta Boğaziçi eylemleriyle ilgili yaptığı "Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır! Cam çerçeve kırmadılar. Anayasal haklarını kullanıyorlar" söylemini tekrarladı.

"Gayet barışçıl bir gösteri yapıyorlar"

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, terör örgütü bağlantısı bulunanların katıldığı, polis araçlarının taşlanıp tekmelendiği Boğaziçi bahaneli eylemler için "Gayet demokratik bir barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Anayasaya uygun. Kuralları anayasaya uygun. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır. Neye göre terörist diyorsunuz siz?" dedi.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi eylemleri açıklaması: Öğrenciler ne yaptılar cam çerçeve mi kırdılar?