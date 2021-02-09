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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi eylemlerinde şiddet yoktu' açıklaması: Camı çerçeveyi mı kırdılar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polis araçlarının tekmelendiği ve taşlandığı Boğaziçi eylemleriyle ilgili "şiddet olayı yaşanmadı" söylemini yineledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Gayet demokratik bir barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Şubat'ta Boğaziçi eylemleriyle ilgili yaptığı "Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır! Cam çerçeve kırmadılar. Anayasal haklarını kullanıyorlar" söylemini tekrarladı.

"Gayet barışçıl bir gösteri yapıyorlar"

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, terör örgütü bağlantısı bulunanların katıldığı, polis araçlarının taşlanıp tekmelendiği Boğaziçi bahaneli eylemler için "Gayet demokratik bir barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Anayasaya uygun. Kuralları anayasaya uygun. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır. Neye göre terörist diyorsunuz siz?" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi eylemlerinde
OYNAT 01:56
Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi eylemlerinde "şiddet yoktu" açıklaması: Camı çerçeveyi mı kırdılar?
]CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polis araçlarının taşlandığı ve tekmelendiği Boğaziçi eylemleriyle ilgili 'şiddet olayı yaşanmadı' söylemini yineledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 'Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır. Neye göre terörist diyorsunuz siz?' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi eylemleri açıklaması: Öğrenciler ne yaptılar cam çerçeve mi kırdılar?
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi eylemleri açıklaması: Öğrenciler ne yaptılar cam çerçeve mi kırdılar?

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Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi eylemlerinde şiddet yoktu' açıklaması: Camı çerçeveyi mı kırdılar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polis araçlarının tekmelendiği ve taşlandığı Boğaziçi eylemleriyle ilgili "şiddet olayı yaşanmadı" söylemini yineledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Gayet demokratik bir barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır" ifadelerini kullandı.

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