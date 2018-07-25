Kılıçdaroğlu’ndan ‘bölme’ taktiği

Olağanüstü kurultay çağrılarına kulağını tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacak” dedi. Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun MYK’sını değiştirerek değişim taleplerini bir nebze de olsa yumuşatarak geri plana iteceği konuşuluyor.

KURULTAY İSTEYENLERE SÜRPRİZ YAPTI

Muhalefet-parti yönetimi arasında olağanüstü kurultaya ilişkin düello günlerdir sürerken dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu grup toplantısı sonrası muhaliflerin olağanüstü kurultay süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘GÖRECEKSİNİZ DEĞİŞİM OLACAK’

Gazetecilerin, “Olağanüstü kurultay isteyenler yeterli sayıda imzaya ulaştı. Bu konudaki düşünceleriniz nedir?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacak. Partinin dar alanlar yerine çok daha geniş alanlarda tartışılmasını sağladık. Bu ülkede demokrasinin gelmesi için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın” cevabını verdi.

SESİNİ YÜKSELTENLERE SUS PAYI

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması parti kulislerini dalgalandırırken muhaliflere karşı yeni bir taktiği uygulamaya soktuğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun MYK’da değişikliğe giderek yönetimde değişiklik isteyen muhaliflere karşı sus payı vereceği konuşuluyor.

Yeterli imza sayısına ulaştık

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisindeki olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzanın toplandığını söyledi. Tüzün, Twitter hesabından, “Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek isteyen MYK üyemiz ‘yarın (bugün) saat 11.00’e kadar’ değil istediği saatte imzaları görebilir.” paylaşımında bulundu. CHP’de olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için 625 kurultay delegesinin noter tasdikli imzalaması gerekiyor. Son olarak 618 imzaya ulaşan muhalifler, 30 Temmuz pazartesi gününe kadar bu sayıya ulaşmak ve işlerini de garantiye almak için aşmaya çalışıyordu.

Muhaliflerden Akşener’li gönderme

Olağanüstü kurultay satrancının yaşandığı CHP’de 24 Haziran hezimeti yaşayan bir başka adres olan İYİ Parti örnek olarak gösterildi. CHP kulislerinde, İYİ Parti’nin kurultay kararı alması örnek olarak gösteriliyor. CHP’li eski vekillerden Ali Özgündüz de sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilerde bulundu. Özgündüz, isim vermeden Kılıçdaroğlu’na istifa edip kongrede aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener’li gönderme yaptı. Özgündüz, “Henüz bir yıl önce kurulmuş bir parti olan İYİ Parti bile seçim sonuçlarını değerlendirip güven tazelemek için olağanüstü kurultayını toplarken, bizim koca çınar CHP yönetimi bırakın kurultayı, bu amaçla PM’yi bile toplamadı! Biraz ayıp olmuyor mu” diye sordu.

Yıldırım’la görüşecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00’de TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya gelecek.

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