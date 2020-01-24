Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı

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İmam Hatipli öğrencilerden savaş mağdurlarına yardım tırı: 2016'dan bu yana her yıl gönderiliyor

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın desteği ile 2016 senesinden bu yana her sene savaş bölgelerine yardım tırı gönderiyor. Bu sene de yardım geleneğini ihmal etmeyen öğrenciler, Reyhanlı sınır kamplarına gitmek üzere yükledikleri tırı okuldan uğurladı.