Gündem Kılıçdaroğlundan CHPli belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı
ANKARA

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır." dedi.

Haber Merkezi AA
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı açıklamada depremle ilgili arama kurtarma çalışmalarına belediyelerinin gereken müdahalelerde bulunacağını belirtti. Torun, şunları kaydetti:

  • "Deprem felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yaraların bir an önce sarılması ve depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları için tüm belediyelerimiz elinden gelen her şeyi yapacaktır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır. Ülkemize geçmiş olsun."

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