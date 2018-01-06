Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere: Üç baş laf ezberleyip kahvelere gitmeyeceğiz

CHP Ankara İl Başkanlığı 11. Olağan Kongresi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Kılıçdaroğlu gündeme dair eleştirilerini dile getirdi.

Hedeflerinin demokrasiyi düzeltmek değil, yeniden inşa etmek olduğunu iddi eden Kılıçdaroğlu, CHP olarak birinci hedeflerinin Ankara'yı almak olduğunu söyledi

"Üç baş laf ezberleyip kahvelere gitmeyeceğiz"

Partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimlerde, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Balıkesir, Bursa, Antalya, Mersin, Adana, Denizli’yi alacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Üç baş laf ezberleyip kahvelere gitmeyeceğiz. Taşeron işçisi, çiftçi sorununu biz çözeceğiz" dedi.