Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: 5 parti destek verirse aday olurum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 2023 adaylığı tartışmalarıyla ilgili “Teklif gelirse kabul ederim” açıklaması geldi. İngiltere kaynaklı Reuters’a konuşan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı kim olacak veya kim olmayacak onu daha sonra kendi aramızda oturup konuşacağız” ifadelerini kullandı.

İSMİMİ SÖYLEMELERİ ONUR

Beş genel başkanın aynı zamanda ana muhalefet lideri olan kendisine cumhurbaşkanlığını önermesi halinde bunu kabul edip etmeyeceği sorusuna Kılıçdaroğlu, “Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Ayrıca beş genel başkanın bana güven duyması anlamına geliyor, bu da benim için son derece önemli. Üç, benim sorumluluğumun arttığını bilmem lazım. Görev yaptığım sürede o beş genel başkana karşı sorumluyum ve onlara asla hayal kırıklığı yaşatmamalıyım” dedi.

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GÖREVLERİNE DEVAM EDECEKLER

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olup olmayacağı sorusuna da “Onlar görevlerine devam edecek” yanıtını verdi.

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