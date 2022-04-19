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Gündem Kılıçdaroğlundan DEAŞlı sanığın yargılandığı davaya katılma talebi
ANKARA

Kılıçdaroğlu'ndan DEAŞ'lı sanığın yargılandığı davaya katılma talebi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'in yargılandığı davaya, avukatı aracılığıyla katılma talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Keysan, sanığın, DEAŞ'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast planladığı yönündeki ifadeleri nedeniyle suçtan zarar görme ihtimaline karşı katılma talebinde bulunduklarını belirterek, dilekçeyi mahkemeye sundu.

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Haber Merkezi DHA
Kılıçdaroğlundan DEAŞlı sanığın yargılandığı davaya katılma talebi
Kemal Kılıçdaroğlu - Kasım Güler

MİT'in 15 Haziran 2021'de Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güler hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından dava açıldı.

İKİNCİ KEZ SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİ


Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık ve avukatı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mehmet Can Keysan katıldı.

Avukat Keysan, sanığın, DEAŞ'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast planladığı yönündeki ifadeleri nedeniyle suçtan zarar görme ihtimaline karşı katılma talebinde bulunduklarını belirterek, dilekçeyi mahkemeye sundu.

Davanın ilk celsesinde avukatı ile görüşemediği gerekçesiyle savunma yapmayan sanık Güler, bu kez 7 klasörden oluşan iddianamenin tamamını inceleyemediğini belirterek, mahkemeden tekrar savunma hazırlamak için süre istedi.

Sanığın süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Kılıçdaroğlu'nun katılma talebinin de sanık savunmasının ardından değerlendirileceğini belirtti.

Tutukluluk halinin devamına hükmedilen sanığa, sonraki celsede savunma yapmaması halinde susma hakkını kullanmış sayacağı ihtarında da bulunuldu. Duruşma ertelendi.

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Kılıçdaroğlu'na suikast planlayan DEAŞ'lının örgüte katılma görüntüleri
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Yeni Şafak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı düzenlemekle görevlendirilen ve Kayseri Emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalanan DEAŞ'lı teröristin örgüte katıldığı ana ilişkin videoya ulaştı. Görüntülerde Oğuzhan Korkmaz isimli terörist, “Müminlerin emiri olan Ebubekir El Bağdadi'ye itaat etmek üzere, hoşuma giden ve gitmeyen kişilerle zorlukta ve kolaylıkta, darlıkta ve bollukta açık bir küfür görmedikçe, başıma tayin edilen emir sahipleri ile tartışmamak üzere itaat edeceğime Allah'ımı şahit tutarak biat ediyorum' diyerek örgüte katılıyor.


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