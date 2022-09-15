Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na sert ikaz: Seni uyarıyorum satıştan vazgeç

Geçtiğimiz günlerde CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da 7 milyar TL'lik değer biçilen Swiss Otel'in arsasını satmak istediğimi ve buna itiraz eden iki CHP'li meclis üyesini ihraç etmeyi planladığını iddia etmişti.

'İKİ MECLİS ÜYESİNİ İHRAÇ ETMEK İSTİYOR'

Katıldığı canlı yayında konuya ilişkin konuşan Yarkadaş, "Dün CHP'li belediye meclis üyeleri Abant'ta bu meseleleri tartıştılar. Ekrem Bey önümüzdeki günlerde iki meclis üyesinin disipline verilmesi ve ihraç edilmesini istiyor, bunlar Mehmet Ali Tüysüz ve Özgür Öz. İmamoğlu 'Bu iki arkadaşın dosyası neden hala açılmadı bu benim onur meselemdir' diyor. Yaklaşık 7-8 beni meclis üyesi aradı 'İBB, Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde 63 bin metrekare üzerine kurulu olan Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor' dediler." ifadelerini kullanmıştı.

'BUNU KABULLENEMİYORUZ'

Yarkadaş otele 7 milyar TL'lik bir değer biçildiğini belirterek, "Ekrem Bey mahkemenin satışını durdurduğu Swiss Otel'in arsasını satmak istiyor ve buraya ortalama 7 milyar TL'lik bir değer biçiliyor. Ekrem Bey bu dosyayı meclise getirdiğinde meclis bunu komisyona havale ediyor ve partiler burası satılabilir diye uzlaşıyorlar. Bugün bu satışa itiraz eden iki kişi uzun bir açıklama yaptı 'Swiss Otel'in satışını AK Parti döneminde de doğru bulmadık, başkan değişti diye düşüncelerimizden vazgeçecek halimiz yok, İmamoğlu'nun bu tavrımızdan dolayı ihraç edilmemizi kabullenemiyoruz' dediler" şeklinde konuşmuştu. Yarkadaş, bu akşam saatlerinde katıldığı programda, iddiaların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kulağına gittiği ve İmamoğlu'nu uyaracağını öne sürdü.

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'OTELİN SATIŞINDAN VAZGEÇİN'

Yarkadaş konuya ilişkin ,"CHP'nin 2 meclis üyesi İstanbul 4. İdari Mahkemesine dilekçe ile satışın iptali için dava açtılar. Ekrem Bey de bu iki ismin ısrarla ihraç edilmesini istiyor. Meclis üyeleri de diyor ki; 'biz burada Kadir Topbaş satarken itiraz ettik koşullar aynı biz şimdi neye dayanarak evet diyeceğiz' Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu otelin satışına karşı olduğunu ve bununla ilgili, İmamoğlu'na bir uyarıda bulunacağını öğrendim. Otelin satışından vazgeçin diye. Bir antidemokratik bir tutum içerisine giriyor İmamoğlu.İki, Meclis üyeleri de geçen gün İmamoğlu'nun kendilerini ihraç ettirmek istemesi üzerine CHP'lilerin Meclis üyelerinin bulunduğu gruba uzun bir mektup yazmışlar. Farklı düşünen insanların seslerinin kısılmasına tahammül edemeyeceğiz, biz her zaman bu düşüncelerimizi savunacağız dediler." dedi.

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