Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin yeni parti çalışmasına ilk yorum: Politikalarımı beğenmiyorsa ayrılabilir

CHP yönetimine muhalif isimlerden olan eski CHP vekili Muharrem İnce, "CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım" diyerek yeni parti kuracağını duyurmuştu.

GÜNDEM Muharrem İnce: Kuracağımız parti için CHP’den görüştüğüm isimler var

CHP'yi bölmekle suçlanan İnce'nin bu sözlerine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi.

Kılıçdaroğlu, "Bir insan CHP’de mutlu değilse, izlediği politikaları beğenmiyorsa, ayrılıp farklı yol izleyebilir. Bu konuda söyleyebileceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandı.