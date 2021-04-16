Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 tedavisi gören Muharrem İnce'ye telefon

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, 12 Nisan'da yaptığı paylaştığı "Korona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum" mesajıyla Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.
Tedavisine tedbir amaçlı hastanede devam edilen İnce'ye, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefon ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
İki kez görüştüler
TV 100'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki teması anlatan eski CHP vekili Barış Yarkadaş, görüşmeye ilişkin şunları aktardı:
"Muharrem İnce pazar gecesi Ankara Şehir Hastanesi’ne yatırıldı. Pazartesi taburcu olacak. Pazar gecesi İnce’nin hastaneye yatırıldığını öğrenen Kılıçdaroğlu pazartesi sabahı aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Dün bir daha aradı, 5-6 dakika sohbet ettiler."
CHP yönetimine sert sözler
Başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, 8 Şubat'ta CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa kararını duyurduğu güne kadar parti yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan İnce, düzenlediği basın toplantısında "ABD'den demokrasi dilenenlerle, 'Atatürk' diyemeyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. CHP artık tabeladan ibarettir" demişti.