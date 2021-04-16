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Gündem Kılıçdaroğlundan Kovid-19 tedavisi gören Muharrem İnceye telefon
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 tedavisi gören Muharrem İnce'ye telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 tedavisi gören partinin eski vekili Muharrem İnce'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. İnce, CHP'den istifa sürecinde Kılıçdaroğlu yönetimini sert ifadelerle hedef almıştı.

Haber Merkezi Diğer
Kılıçdaroğlundan Kovid-19 tedavisi gören Muharrem İnceye telefon
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, 12 Nisan'da yaptığı paylaştığı "Korona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum" mesajıyla Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

Tedavisine tedbir amaçlı hastanede devam edilen İnce'ye, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefon ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İki kez görüştüler

TV 100'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki teması anlatan eski CHP vekili Barış Yarkadaş, görüşmeye ilişkin şunları aktardı:

"Muharrem İnce pazar gecesi Ankara Şehir Hastanesi’ne yatırıldı. Pazartesi taburcu olacak. Pazar gecesi İnce’nin hastaneye yatırıldığını öğrenen Kılıçdaroğlu pazartesi sabahı aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Dün bir daha aradı, 5-6 dakika sohbet ettiler."

CHP yönetimine sert sözler

Başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, 8 Şubat'ta CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa kararını duyurduğu güne kadar parti yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan İnce, düzenlediği basın toplantısında "ABD'den demokrasi dilenenlerle, 'Atatürk' diyemeyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. CHP artık tabeladan ibarettir" demişti.

Muharrem İnce koronavirüse yakalandı
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Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

Koronaya yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisi hastanede devam edecek
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Koronaya yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisi hastanede devam edecek

CHP'den istifa edeceğini açıklayan İnce: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum
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CHP'den istifa edeceğini açıklayan İnce: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' dedi.

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