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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan müsilaj çözümü: Biyolojik arıtma lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli ziyaretinde yaptığı açıklamada müsilaja "biyolojik arıtma" çözümü önerdi. Kılıçdaroğlu, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili, "İnsanın yarattığı kirliliğin denize derin deşarj yapılmaması lazım. Biyolojik arıtmanın, kimyasal arıtmanın yapılması ve buradan arındırılan suyun çevrede kullanılması lazım." dedi.

Haber Merkezi AA
Kılıçdaroğlundan müsilaj çözümü: Biyolojik arıtma lazım
Kılıçdaroğlu müsilaja biyolojik artıma önerdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili, "İnsanın yarattığı kirliliğin denize derin deşarj yapılmaması lazım. Biyolojik arıtmanın, kimyasal arıtmanın yapılması ve buradan arındırılan suyun çevrede kullanılması lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kocaeli ziyaretinde esnaf ziyaretinde bulundu.

BİYOLOJİK ARITMA ÖNERDİ

Bir basın mensubunun Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı hakkındaki değerlendirmesini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Marmara Denizi'nin kurtarılması için hazırlanacak her eylem planın özünde biyolojik arıtma, kimyasal arıtma var mı, yok mu? Biyolojik ve kimyasal arıtma yapılıp ve oradan elde edilen su doğada kullanılırsa yani parkta, ağaç sulamada, park sulamada, kaldırım gibi temizlik işlerinde kullanılırsa ben anlarım ki o komisyon görevini yapmıştır ama öyle bir şey yok. Usulen arıtma yapıyoruz deyip, derin deşarjla veriyorlarsa denize, denizi kirletiyor. Bu doğru değil. Kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ikisinin beraber olmazı lazım." şeklinde konuştu.

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