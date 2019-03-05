Gündem Kılıçdaroğlundan olağan manevra
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’ndan olağan manevra

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, muhaliflerin 1 Nisan sonrası olağanüstü kurultay talebini boşa çıkarmak için planı hazır. CHP liderinin olağan kurultay sürecini başlatarak, muhaliflerin olağanüstü kurultay talebini geçersiz hale getirmeyi planladığı belirtildi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Aday belirleme sürecinden sonra ardı ardına gelen istifalarla boğuşan CHP'de sular durulmuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim gezilerine devam ederken, muhalifler de 31 Mart sonrası için çalışmalar yapıyor.

24 Haziran'ın ardından partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin CHP’den yüzde 8 daha fazla oy almasının ardından İnce ve taraftarları olağanüstü kurultay sürecini başlatmıştı. Genel Merkez yönetimi de toplanan imzaların yeterli olmadığını iddia ederek olağanüstü kurultay yapmamıştı. Muhalifler de olağanüstü kurultay taleplerini yerel seçim sonrası için rafa kaldırmışlardı.

31 MART'TA DÜĞMEYE BASILACAK

Seçimler nedeniyle ikinci plana düşmüş gibi gözükse de CHP’de taraflar büyük hesaplaşmaya hazırlanıyor. Muhalifler 1 Nisan'da olağanüstü kurultay taleplerini yeniden dile getirecek. Muhalif kanat yerel seçim sürecini de fırsat bilerek 31 Mart sandığının yanı sıra kurultay odaklı da çalışıyor.

Kılıçdaroğlu da bu süreçte koltuğunu sağlama almak için planlar yapıyor. Olağanüstü kurultay sürecinde imza veren muhalif kanadı disiplin süreci ile ekarte eden Kılıçdaroğlu, 1 Nisan'da olağan kurultay sürecini başlatacak. Kılıçdaroğlu bu hamleyle muhaliflerin önüne set çekecek. Genel Merkez olağan kurultay sürecini başlatacağı için muhaliflerin olağanüstü kurultay talebi geçersiz sayılacak. Böylelikle Kılıçdaroğlu kendi kontrolündeki delegelerle kurultaya giderek koltuğunu bir kez daha korumuş olacak.

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