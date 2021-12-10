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ANKARA

Kılıçdaroğlu'ndan özür yerine savunma: Elime değil sözüme bakın

TBMM’de bütçe görüşmelerinde yaptığı hareketi “Ellerime değil sözlerime baksınlar” ifadeleriyle savunan Kılıçdaroğlu’nun hükümet politikalarına karşı kullandığı ifadelerden birkaçı şöyle: ‘Kalpazan’, ‘ananı...’, ‘hergele’, ‘deli’, ‘geri zekalı...’

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kılıçdaroğlundan özür yerine savunma: Elime değil sözüme bakın ​
Kılıçdaroğlu, Meclis’te ahlak dışı bir harekete imza atmıştı

TBMM’de bütçe görüşmelerinde yaptığı el hareketiyle tepkileri üzerine çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı hareketten dolayı özür dilemek yerine hareketi savunan açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Ellerime değil sözlerime baksınlar” dedi. 2022 yılı bütçe maratonunun pazartesi günü gerçekleşen geneli üzerindeki görüşmelerde konuşan Kılıçdaroğlu, TBMM kürsüsüne yakışmayan ve kamuoyunda tepki toplayan skandal el hareketinin ardından ilk kez konuştu.

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Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Bütçe Görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına el hareketi yaptı. Ahlak dışı hareket sonrası, AK Parti'li vekillerden tepki gecikmedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.

KASTI YOKMUŞ

Beklentilerin aksine özür dilemeyip, mülakat verdiği bir gazetecinin “Kastınız o malum el hareketini yapmak mıydı?” sorusuna verdiği cevapta skandalı bir adım ileriye taşıdı. Kılıçdaroğlu, “Hayır, asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil sözlerime baksınlar” cevabı da tepkileri dindirmezken, skandal hareketi kadar tepki topladı.

DİLİ DE SORUNLU

Ancak Kılıçdaroğlu’nun son dönemde hükümet politikalarına karşı kullandığı üslubun dili de sorunlu. Yargıda sık sık tazminata mahkum olan Kılıçdaroğlu, ‘kalpazan’, ‘ananı...’, ‘hergele’, ‘deli’, ‘geri zekalı’ gibi ifadeleri diline pelesenk etti.

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