Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'sız" başsağlığı mesajı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Teröristler bir mağarada kıstırıldı. Mağaradaki teröristler "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı.

OPERASYONDA ŞEHİT OLDU

Teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi, biri ise teslim oldu. Çatışmada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, kurtarılamayarak şehit oldu.

PKK'NIN ADINI ANMADI

Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tunceli Ovacık'ta çıkan çatışma sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu’ya Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı ve sabır dilerim. Milletimizin başı sağ olsun!" dedi.

Tunceli Ovacık'ta çıkan çatışma sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu’ya Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı ve sabır dilerim. Milletimizin başı sağ olsun! 🇹🇷 REKLAM December 3, 2021

"REKLAMINI YAPMAK İSTEMİYORUZ"

CHP lideri, daha önce olduğu gibi başsağlığı mesajında yine teröristlerin adını anan bir ifade kullanmadı. Bu tutumuna ilişkin daha önce yaptığı açıklamada "Neden isim vererek PKK'yı kınamıyorsunuz?" sorusuna "Terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz" cevabını vermişti.

GÜNDEM CHP'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesi sonrası "PKK'sız" başsağlığı mesajı