Kılıçdaroğlu’nu rahatlatan rapor: Delege sayısında öndeyiz

Genel merkez-değişimciler kavgası yaşanan CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün (cumartesi) başlayacak olan il kongreleri öncesinde, ilçe yönetimlerinden gelen oylama sonuçları baz alınarak elde edilen bulguları inceledi. İlçe kongrelerindeki oylama sonuçlarının derlendiği dosyaya göre CHP lideri, il kongrelerinde de önde bitirecek. CHP’de büyük kurultayda oylarıyla genel başkanı da belirleyecek olan delegelerin 1200’ü il kongrelerinde seçilecek. Bugün başlayan il kongrelerine ilişkin, il ve ilçe başkanlıklarından gelen çıktılar bir dosyada toplandı.





YÜZDE 60’A YÜZDE 40

Raporda, genel merkezin muhalifler karşısında ülke genelinde delege bazında yüzde 60’a yüzde 40 üstünlük sağladığı görüldü. Rapora göre, il başkanlıklarının da yüzde 70’i genel merkezde kalacak. CHP kaynaklarına göre, önceliği yerel seçimlere kadar partinin başında kalmak olan Kılıçdaroğlu, ilçe kongrelerinden açık ara önde çıktı. Bu durum, il kongrelerinde oy kullanacak muhalif delegelerin tercihini de etkileyecek.





ÖZEL 200-300 BANDINDA

Kaynaklar, büyük kurultayda oy kullanacak seçilmiş delegelerin 800’den fazlasının Anadolu’dan geleceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu’nun Anadolulu delegesi üzerinde yüzde 80 hakimiyet sağladığını aktaran kaynaklar, ‘bu bağlamda, büyük kentlerdeki delegelerin sonucu değiştirmekte başarılı olmayacağı’ kanısında birleşti. Bu durumda dün genel başkanlık için adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in ise adaylık yarışında 200 ila 300 delegenin oyunu alması bekleniyor.



