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Kılıçdaroğlu’nun 28 fezlekesi Beştepe’de: Dosyalarda 'iftira ve tehdit' suçlaması da bulunuyor

Meclis Başkanlığı, geçen yasama döneminde milletvekillerinin yargılanması talebiyle hazırlanıp TBMM’ye gönderilen 2 bin 2 savcılık fezlekesi için Cumhurbaşkanlığı’na iade sürecini başlattı. 2 bin 2 dosyadan 28’i ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ait.

08:26 . 9/06/2023 Cuma
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanlığı’nca yapılacak ayıklamanın ardından seçilemeyen milletvekillerinin dosyaları, yargılanmaları amacıyla Adalet Bakanlığı aracılığıyla adliyelere gönderilecek.


Yeniden seçilip dokunulmazlığı devam eden milletvekillerinin dosyaları ise hiçbir işlem yapılmadan Meclis’e geri verilecek. 2 bin 2 dosyadan 28’i CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ait.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bu dosyalardan 13’ünde “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, 3’ünde ise “Cumhurbaşkanı’na tehdit ve iftira” suçlaması bulunuyor. CHP Lideri hakkındaki diğer fezlekelerde, “İftira, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övmek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret, terör örgütü propagandası” iddiaları yer alıyor.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#Fezleke
#Meclis Başkanlığı
19 dakika önce
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