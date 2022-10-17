Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti şaibelidir: Gizli ve gizemli toplantılar yaptı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı açık hava toplantıları kapsamında Konya’da Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. Konuşmasına Bartın’da yaşanan maden faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan Bahçeli, “Yaşanan acı hepimizin ortak acısıdır. Fakat milletçe elbirliği yaparak bu sıkıntılı günlerin üstesinden Allah’ın izniyle geleceğiz. Böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için bütün tedbirler sırasıyla alınacak, yaralar sarılacaktır. Biz bir avuç kömür için bir ömür veren, her türlü risk ve tehlikeye açık halde çalışan fedakâr ve cefakar kardeşlerimizle birlikte ailelerinin de yanındayız, yanında olacağız” diye konuştu.

ADAYIMIZ BELLİ, KARARIMIZ NET

Türkiye’nin 2023 yılında iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacağını belirten Bahçeli, “İlki, Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel seçimleridir. İkincisi de, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümüdür. Hiçbir şer odağı boş hayale kapılmasın. Türk milletinin birliği, dirliği ve Türkiye’nin küresel güç mertebesine ulaşması amacıyla geceyi gündüze katan Cumhur İttifakı oldukça yenilmemizi ve yıkılmamızı hedefleyenler her zaman hüsranla tanışacaklardır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır” şeklinde konuştu.

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ZİLLET İTTİFAKI YANLIŞTADIR

Millet İttifakı’nı eleştiren Bahçeli, “Zillet ittifakı baştan ayağa yanlıştadır ve bu ittifak Türkiye’nin önüne koyulmuş takoz partilerden mürekkeptir. Bunların geçim kapıları yalandır, dedikodudur, iftiradır, fesattır” ifadelerini kullandı.

HANGİ SÖZLERİ ALDI

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti için de şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu, ABD’ye gitti, New York’ta sokağa düştü, gizli ve gizemli toplantılar yaptı, Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre içinde de ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti şaibelidir, A’dan Z’ye şüphelidir. Hangi sözleri aldığı, hangi sözleri verdiği, Cumhurbaşkanı adaylığı için kimlerle dirsek teması içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumumuzdur. Bu Kılıçdaroğlu zalimlerin içimize sızdırdığı Truva atıdır. Bu Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer partileri emperyalizmin maşasıdır.”

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Hangi maksatla kimlerle görüştün?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın da gündemindeydi. Erbakan, “8 saat gazeteciler, korumalar, bütün yetkililer atlatılmış, onlardan ayrı kamuoyundan gizli ne için, kimlerle, hangi maksada yönelik, nerede, kiminle, ne görüştünüz? Doğal olarak milletimiz, kamuoyu bu soruların cevabını bekliyor” dedi. Konya’da konuşan Erbakan, 6’lı masaya işaretle “Bakınız şu masa başındaki 6 benzemez, bir de masanın altında gizlenmiş gizli ortak HDP. Bu 7 tane partinin bugüne kadar yaptığı toplantılardan şu ülkenin, milletin hayrına bir tane somut proje çıktı mı Allah aşkına?” dedi.

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