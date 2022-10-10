Gündem Kılıçdaroğlunun ABD ziyaretine ilişkin MHPden eleştiri geldi İcazeti millet yerine uluslararası aktörlerden almaya gitti
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin MHP'den eleştiri geldi: İcazeti millet yerine uluslararası aktörlerden almaya gitti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin, "CHP icazeti millet yerine uluslararası aktörlerden almaya gitti" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı rüyasıyla ABD'ye gittiğini belirten Yalçın, "CHP emperyalizmin yörüngesine girmiştir" dedi.

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Emre Ün Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun ABD ziyaretine ilişkin MHPden eleştiri geldi: İcazeti millet yerine uluslararası aktörlerden almaya gitti
Prof. Dr. E. Semih Yalçın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sert eleştirilerde bulundu. Yalçın konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi Pensilvanya, Washington ve Pentagon’dan oluşan şeytan üçgenine hapsettiğini söyledi.

'KILIÇDAROĞLU EMPERYALİZMİN YÖRÜNGESİNE GİRMİŞTİR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, Atatürk’ün kurduğu CHP’nin bugünkü yönetiminin, icazeti millet yerine uluslararası kuruluşlardan ve aktörlerden almayı seçtiğini belirterek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilme rüyasının peşine düşüp adaylık oluru için ABD’ye koşmuştur. Partisinin politik anlayışını Pensilvanya, Washington ve Pentagon’dan oluşan şeytan üçgenine hapseden Kılıçdaroğlu; koloniyalizmin askeri hâline gelmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ehliyetsiz ellerinde CHP yönetimi; milletin emrine değil, emperyalizmin yörüngesine girmiştir" dedi.

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