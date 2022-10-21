Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan Akşener'den yeni hamle: Gümüşhane gezisine İmamoğlu'nu da götürdü

Gümüşhane'de Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışı yapıldı.
Hasanbey Mahallesi'ndeki merkezin açılış törenine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmayan Akşener'in Gümüşhane ziyaretine İmamoğlu ile birlikte gitmesi dikkat çekti.
BİRLİKTE YEMEK YEDİLER
Akşener - İmamoğlu ikilisi açılış sonrası Gümüşhane'de bir otele geçerek yemek yedi.
MAKAMINDA ZİYARET ETMİŞTİ
Akşener geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı İmamoğlu’nu makamında ziyaret ederek 45 dakika boyunca görüşme gerçekleştirmişti.