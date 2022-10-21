Gündem Kılıçdaroğlunun adaylığına sıcak bakmayan Akşenerden yeni hamle Gümüşhane gezisine İmamoğlunu da götürdü
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan Akşener'den yeni hamle: Gümüşhane gezisine İmamoğlu'nu da götürdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını sık sık belli eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni hamle geldi. Akşener, Gümüşhane gezisine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gitti. Burada bir açılış törenine katılan Akşener ve İmamoğlu, daha sonra bir otelde yemek yedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun adaylığına sıcak bakmayan Akşenerden yeni hamle: Gümüşhane gezisine İmamoğlunu da götürdü
Akşener Gümüşhane gezisine İmamoğlu'nu da götürdü.

Gümüşhane'de Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Hasanbey Mahallesi'ndeki merkezin açılış törenine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmayan Akşener'in Gümüşhane ziyaretine İmamoğlu ile birlikte gitmesi dikkat çekti.

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

Akşener - İmamoğlu ikilisi açılış sonrası Gümüşhane'de bir otele geçerek yemek yedi.

MAKAMINDA ZİYARET ETMİŞTİ

Akşener geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı İmamoğlu’nu makamında ziyaret ederek 45 dakika boyunca görüşme gerçekleştirmişti.

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