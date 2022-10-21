Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan Akşener'den yeni hamle: Gümüşhane gezisine İmamoğlu'nu da götürdü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını sık sık belli eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni hamle geldi. Akşener, Gümüşhane gezisine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gitti. Burada bir açılış törenine katılan Akşener ve İmamoğlu, daha sonra bir otelde yemek yedi.

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