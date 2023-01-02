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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Elçi bölücü terör örgütü ağzıyla konuştu: Özerklik olabilir

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın danışmanı Nuşirevan Elçi skandal sözlere imza attı. CHP Genel Merkezi'nde yaptığı röportajda, "Devletin yapısı değiştirilmeli, yerel yönetimlerin güçlendirilmeli, özerklik olabilir" ifadeleriyle, bölücü zihniyetin sözde hedeflerini propaganda cümleleri olarak sıraladı. PKK'ya destek veren paylaşımları ile bilinen Elçi, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sözde 'Kürdistan' ifadesinden rahatsız olmadığını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun başdanışmanı Elçi bölücü terör örgütü ağzıyla konuştu: Özerklik olabilir
Nuşirevan Elçi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi PKK'nın sözde yayın organı Rudaw'da katıldığı bir röportajda skandal sözler sarf etti.

'DEVLETİN YAPISI DEĞİŞMELİ ÖZERKLİK OLABİLİR'

Elçi konuşmasında CHP'ye katılma nedenini "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da onun yol arkadaşları da iktidara geldiklerinde bu sorunun çözüleceğine dair umut vaat ediyor" sözleriyle açıklarken, özerklik vurgusunda bulundu.

Skandal sözlere imza atan Elçi "Türkiye’de yetkiler dağıtılmalı. Devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU 'KÜRDİSTAN' İFADESİNDEN RAHATSIZ OLMUYOR"

Elçi katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun, “Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum” ifadelerini kullanmadığını belirtti. Elçi, "Bu sözleri duyduktan sonra, ben de kendisine sordurdum ve “ben böyle bir şey demedim” dedi. Bunu ben de google de diğer yerlerde baktım araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylediğini belirten kimse iftira atmıştır." dedi.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA HDP DESTEK VERİR

HDP'nin destekleyeceği cumhurbaşkanı adayıyla ilgili yöneltilen soruya, "Bugün muhalefet içerisinde Türkiye'deki bu düzensizliği ortadan kaldıracak ve yaraşır bir sistem getirebilecek her kesim Kemal Bey aday olduğunda ona oy verecek." ifadeleriyle cevap veren Elçi, HDP'lilerin Kılıçdaroğlu'na destek verebileceğini söyledi.

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