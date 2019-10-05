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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığı kaldırılsın

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun HDP ittifakıyla PKK’dan medet umar hale geldiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ile CHP sözcülerinin siyasi eylem ve sözlerinin suç teşkil ettiğini belirten Bahçeli, “Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 sayfalık yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için mahkeme yolunun açıldığını belirtti. Bahçeli, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır. Türk milleti gelişmeleri esef ve endişeyle takip etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı tahammülsüzlükleri malum ve merbut olan karanlık niyet sahipleri arkadan dolaşarak, aynı zamanda planlı itibar ve irade suikastlarıyla ülkemizin diriliş ve yükseliş ümitlerini köstekleme yarışına girmişlerdir. Bu süreçte CHP tamamıyla kontrolden çıkmış, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulmuş, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaşmıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu

MİLLETE SIRTINI DÖNDÜ

CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsi ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bilhassa CHP ile HDP'nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlenmesi büyük bir sorun olarak karşımızdadır. CHP'nin milli meselelere sırtını dönerek PKK'dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür. CHP Genel Başkanı ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır.

MAHKEME YOLU AÇILDI

CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu nedenle CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır. Hiç kuşku yok ki, CHP Genel Başkanı'nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır.

Komisyon kuruldu

  • Bahçeli açıklamasında, MHP Başkanlık Divanı'nın kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, Kılıçdaroğlu'nun suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla bir komisyon kurulduğunu belirtti. Bahçeli, komisyonun Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'dan oluştuğunu belirterek, "Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

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