Gündem Kılıçdaroğlunun iddiasına cevap çiftçilerden Karacaörendeki baraj yapıldıktan sonra daha verimli çiftçilik yapmaya başladık
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun iddiasına cevap çiftçilerden: Karacaören'deki baraj yapıldıktan sonra daha verimli çiftçilik yapmaya başladık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, çiftçilerin, yapılmasının ardından 'daha düzgün verimli çifçilik yapmaya başladık' dediği Burdur Karacaören'deki barajın tamamlanmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, bu sözlerini savunurken de "İktidar niye yapsın ki? Her seferinde oy verirsen niye yapsın ki?" ifadeleriyle de vatandaşları hedef aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun iddiasına cevap çiftçilerden: Karacaörendeki baraj yapıldıktan sonra daha verimli çiftçilik yapmaya başladık
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ‘Burdur Karacaören’deki barajın bitirilmediği’ iddiasını ortaya attı.

Kılıçdaroğlu, "Tarım için önlem almak gerekiyor. Su için önlem almak gerekiyor. Tarlaların bir şekilde sulanması gerekiyor. Çifçinin bir şekliyle ürünü suyla buluşturması gerekiyor. Kim düşünecek bunu; iktidar sahipleri. İktidar sahipleri düşünüyor mu? Kesinlikle düşünmüyorlar.

Milletin tercihini hedef aldı

Kesinlikle ama bakın Burdur’a gittiğimizde değerli arkadaşlarım dediler ki ‘Karacaören Barajı var, yıllar yılı bize söz verdiler. Bucak ovasını sulayacak diye' yapmadılar. Niye yapsınlar? Her seferinde oy verirsen niye yapsınlar ki?" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

Çiftçiler, Kılıçdaroğlu'nun bitirilmediğini söylediği barajla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, "Barajın tamamlandığını ve böylece çok daha iyi üretim yaptıklarını söylemişti. Bir çiftçi baraj yapımına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Burası Burdur Bucak Kadem’li ovası, biber üreticisiyiz, çifçilik yapıyoruz. Sulama işine, yer altı sistemi Ulaş Barajı, Devlet Su İşleri’nin yönetmiş olduğu Ulaş Barajı’ndan kullanıyoruz. Rahatız, Allah’a şükür bir sıkıntımız yok.

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Daha verimli çiftçilik yapıyoruz

Kartımızı okutuyoruz sularımızla suluyoruz. Damlama ile sulamak rahat, daha güzel. Önceki yani vahşi sulamadan daha iyi. Ulaş Barajımız yapıldıktan sonra, biz Bucak Ovası’nda daha düzgün çiftçilik daha verimli çiftçilik yapmaya başladık. Önce Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a, değerli Su İşlerine, Tarım Bakanlığımıza, Bucak Sulama Birliği’ne, ekiplerine teşekkür ederim.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
OYNAT 01:21
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' dedi.
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