Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına müdahale

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankart açmak isteyen kadın yerde sürüklendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi'nde bir açılış törenine katıldı. Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

