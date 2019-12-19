Gündem Kılıçdaroğlunun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına müdahale
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına müdahale

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına müdahale

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi “Komşu Masa” açılış törenine katıldı. Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek amacıyla pankart açmak istedi. Kadın pankartı açamadan güvenlik görevlileri ve korumaların müdalaesine maruz kaldı.

Haber Merkezi DHA
CHP'nin açılış töreninde bir protestocu, etkisiz hale getirildi.
CHP'nin açılış töreninde bir protestocu, etkisiz hale getirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi “Komşu Masa” açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.

DHA
Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek isteyen bir kadın, pankart açmak isterken güvenlik görevlilerinin müdahalesine maruz kaldı.
  • Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi.

DHA
Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti.

Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankart açmak isteyen kadın yerde sürüklendi
OYNAT 00:41
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankart açmak isteyen kadın yerde sürüklendi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi'nde bir açılış törenine katıldı. Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.


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Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende olay

Pankartla yaka paça sahneden indirildi.

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