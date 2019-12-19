Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına müdahale
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına müdahale
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi “Komşu Masa” açılış törenine katıldı. Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek amacıyla pankart açmak istedi. Kadın pankartı açamadan güvenlik görevlileri ve korumaların müdalaesine maruz kaldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi “Komşu Masa” açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.
Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi.
Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.
Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.