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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun KHK vaadi sonrası yeni adım: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın FETÖ'cülerin yayınına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lıların tamamını göreve iade edeceğini söylemesinin ardından partisinden yeni bir adım geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, FETÖ’cülerin program yaptığı KHK TV isimli YouTube kanalına konuk oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun KHK vaadi sonrası yeni adım: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın FETÖcülerin yayınına katıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı.

Önceki gün Samsun'da KHK'lı bir kişinin "Somut bir şeyler duymak istiyoruz" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." dedi.

YARDIMCISI FETÖ'CÜLERİN YAYININA KATILDI

Kılıçdaroğlu’nun sözleri büyük tepki çekerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, FETÖ’cülerin programlar yaptığı KHK TV isimli youtube kanalına konuk oldu.

Yüksel Taşkın, TSK'nın terör örgütüne karşı sınır ötesi harekatını kınayan sözde “barış akademisyenleri” arasında yer alıyordu ve ihraç edilmesinin ardından CHP’ye katılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK ve FETÖ'cüleri sevindiren vaat: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK ve FETÖ'cüleri sevindiren vaat: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz

​Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK ve FETÖ'cüleri sevindiren vaat: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz
OYNAT 00:22
​Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK ve FETÖ'cüleri sevindiren vaat: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı. KHK'lı bir kişinin 'Somut bir şeyler duymak istiyoruz' sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek.' dedi.

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