Kılıçdaroğlu'nun KHK vaadine tepki: 5 oy için insanların kanı yerde kalır mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’da terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara bir kez daha sahip çıktı. "KHK'lıların hepsini görevine iade edeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi yükseldi.

FETÖ KUMPASIYLA BAŞKAN OLDU

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu’na adeta isyan etti, şunları söyledi: "DİYET - FETÖ kumpasıyla genel başkan olan Kılıçdaroğlu, ‘KHK'lıların tümünü görevlerine iade edeceğim’ demiş. Oldu olacak 1918'de işgal kuvvetlerinin yaptığı gibi Silahlı Kuvvetler’imizi ve polisimizi terhis etsin; terör örgütünün birini ordu, birini de polis teşkilatı ilan etsin."

Mehmet Sevigen

FETÖ’NÜN OYUNU

CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de, “6+1 ile CHP iktidar olsa devletleşelim desek de Ali Babacan ile bunu nasıl yapacaksınız? Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu ‘Tüm KHK'lıları affedeceğiz’ diyor. FETÖ ile nasıl mücadele edeceksiniz? 'Ben hepinizi affedeceğim' diyor. 5 tane oy için insanların kanı yerde kalır mı? 5 oy için. Böyle mi iktidar olacaksın? Zaten FETÖ'nün oyu belli" ifadelerini kullandı.

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BAKLAYI AĞZINDAN ÇIKARDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Sonunda baklayı ağzından çıkarmış, ‘tamamı’ demiş. Kendisini göreve getiren FETÖ'ye sadakatini ifa etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “CHP ve İyi Parti'nin kimlere hizmet ettiğini anlamayan kaldı mı? Devletin altını oyacaklarına dair açık açık söz veriyorlar" dedi. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Özellikle FETÖ ile helalleşme sürecini planlı şekilde yönetmektedir” diye konuştu.

GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK ve FETÖ'cüleri sevindiren vaat: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz