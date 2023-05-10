Kılıçdaroğlu’nun korumaları Gelecek Partisi üyesini tartakladı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları vaatlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinden biri de suçluları serbest bırakmak oldu. Kılıçdaroğlu, yaptığı pek çok konuşmada eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı ve Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'yı, serbest bırakacağını pek çok kez yineledi. Kılıçdaroğlu, 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın ve Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'nın haksız bir şekilde hapiste tutulduğunu öne sürerek serbest bırakılacaklarının sözünü verdi.