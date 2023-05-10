|
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun korumaları Gelecek Partisi üyesini tartakladı

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu ziyaretinde kendisine selam vermek isteyen Gelecek Partisi üyesi bir kişi, CHP liderinin korumaları tarafından tartaklandı. Yumruk atmak için elini havaya kaldıran korumaya vatandaşlar tepki gösterdi.

14:09 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları selam vermek isteyen vatandaşı yaka paça uzaklaştırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları selam vermek isteyen vatandaşı yaka paça uzaklaştırdı.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bolu'ya gitti. Şehir merkezine giden Kılıçdaroğlu'nun yanına Gelecek Partisi Bolu teşkilatından olduğu öğrenilen bir kişi yaklaşmak istedi.

Gelecek Partisi üyesi korumalar tarafından yaka paça uzaklaştırıldı

Kılıçdaroğlu'na selam vermek isteyen Gelecek Partili vatandaş, CHP liderinin korumaları tarafından tartaklandı. Korumaların arkaya doğru ittiği vatandaş, neye uğradığını şaşırırken korumalardan bir tanesi yumruk atmak için elini kaldırdı. Kılıçdaroğlu'nun korumaları, çevredeki vatandaşların tepki vermesi üzerine geri çekildi.



Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu her konuşmasında yineliyor: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılacak
Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu her konuşmasında yineliyor: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılacak

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları vaatlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinden biri de suçluları serbest bırakmak oldu. Kılıçdaroğlu, yaptığı pek çok konuşmada eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı ve Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'yı, serbest bırakacağını pek çok kez yineledi. Kılıçdaroğlu, 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın ve Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'nın haksız bir şekilde hapiste tutulduğunu öne sürerek serbest bırakılacaklarının sözünü verdi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Gelecek Partisi
#Bolu
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.