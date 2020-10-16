Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kılıçdaroğlunun "MEB yapmayacaksa CHP yapar" dediği kampanya başladı Manisada öğrencilere 3 adet tablet dağıtıldı
EĞİTİM

Kılıçdaroğlu'nun "MEB yapmayacaksa CHP yapar" dediği kampanya başladı: Manisa'da öğrencilere 3 adet tablet dağıtıldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, öğrencilerin tablet ihtiyaçlarını CHP'li belediyelerin karşılayabileceğini söylemesinin ardından harekete geçen CHP Manisa İl Başkanlığı, ihtiyaç sahibi 3 öğrenciye tablet dağıttı.

Haber Merkezi İHA
CHP Manisa İl Başkanlığı, tespit ettiği 3 öğrenciye tablet dağıttı.
CHP Manisa İl Başkanlığı, tespit ettiği 3 öğrenciye tablet dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle okullarına gidemeyen öğrencilere destek olunması için bir çalışma başlatılmasını istemişti. Konuya ilişkin geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Erdoğan, “Önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağız” diyerek ilk etapta 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar verileceğini duyurmuştu.

MEB, 500 bin tabletin dağıtımına gelecek haftadan itibaren başlıyor
GÜNDEM
MEB, 500 bin tabletin dağıtımına gelecek haftadan itibaren başlıyor

Binlerce tablet gönderildi

Bazı firmalar ve belediyeler de bağımsız olarak uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrencilere yardımda bulunmuştu. Bu kapsamda Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 5 bin adet tablet bilgisayar hediye etmişti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, 8. ve 12. sınıf öğrencilerine 10 bin tablet göndermişti.

Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet
GÜNDEM
Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet

CHP teşkilatından 3 öğrenciye destek

Bakanlık tarafından öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, öğrencilerin erişemedikleri internet, bilgisayar ve tablet ihtiyaçlarını CHP'li belediyelerin karşılayabileceğini söylemişti. Bu söylemin ardından harekete geçen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı ve Kula İlçe Başkanlığı, Eğitime Destek Projesi kapsamında Kula’da tespit ettiği 3 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz
OYNAT 01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz' dedi.
Abone Ol Google News
Azerbaycan Milli Şairi: Ahmet Cevad

Azerbaycan Milli Şairi: Ahmet Cevad

​Stalin tarafından Türk milliyetçisi diye kurşuna dizdirildi.
Ermenistana sert uyarı

Ermenistan'a sert uyarı

Saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmeli.
AB liderlerinden geri adım: Türkiye’ye ambargo uygulanmasına yönelik madde rapordan çıkartıldı

800 km ötedeki hedefi vuracak..

​Muş: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması çalışmamız var.

Bir futbolcu pozitif!

Bir futbolcu pozitif!

Trabzonspor'da koronavirüs vakasına rastlandı.

​Estetik skandallarına rağmen güzelleşme arzusu bitmek bilmiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.