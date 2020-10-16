Kılıçdaroğlu'nun "MEB yapmayacaksa CHP yapar" dediği kampanya başladı: Manisa'da öğrencilere 3 adet tablet dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle okullarına gidemeyen öğrencilere destek olunması için bir çalışma başlatılmasını istemişti. Konuya ilişkin geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Erdoğan, “Önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağız” diyerek ilk etapta 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar verileceğini duyurmuştu.

GÜNDEM MEB, 500 bin tabletin dağıtımına gelecek haftadan itibaren başlıyor

Binlerce tablet gönderildi

Bazı firmalar ve belediyeler de bağımsız olarak uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrencilere yardımda bulunmuştu. Bu kapsamda Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 5 bin adet tablet bilgisayar hediye etmişti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, 8. ve 12. sınıf öğrencilerine 10 bin tablet göndermişti.

GÜNDEM Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet

CHP teşkilatından 3 öğrenciye destek

Bakanlık tarafından öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, öğrencilerin erişemedikleri internet, bilgisayar ve tablet ihtiyaçlarını CHP'li belediyelerin karşılayabileceğini söylemişti. Bu söylemin ardından harekete geçen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı ve Kula İlçe Başkanlığı, Eğitime Destek Projesi kapsamında Kula’da tespit ettiği 3 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet hediye etti.