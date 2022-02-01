İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'de katıldığı bir programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na yöneltilen sorulardan biri de kar fırtınası sırasında İngiliz büyükelçi ile yediği yemekten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olup olmadığıydı.

Bu soruya tek cümlelik yanıt veren İmamoğlu "Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin?" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:23 Kılıçdaroğlu'nun o yemekten haberi var mıydı? sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt: 'Benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin' Kar yağışının İstanbul'u esir aldığı anlarda saatlerce balıkçıda yemek yiyen ve 'Yediğim yemek karla mücadele kadar önemli' açıklamasında bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi ile görüşmesinden Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığını söyledi.



İmamoğlu 'Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM İstanbullu karla mücadele ederken balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'nun mekana girerken görüntüleri ortaya çıktı

"ALLAH AKIL VERSİN DEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan teftişteki son duruma ilişkin ise İmamoğlu, "Teftiş edilmek kadar doğal bir süreç yoktur. Bunun aklı vardır, bunun hukuku vardır. Bu akılsız ve hukuksuz bir süreç. Biri bağırdı, haykırdı, çağırdı diye bir uygulama başlatıldı. Nereye bakarsanız bakın kardeşim. Allah bu şekilde devam eden siyasilere akıl versin diye devam ediyorum duam tutmadı ama Allah akıl versin demeye devam edeceğim " diye konuştu.

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"HER VATANDAŞIMIZ KENDİ TÜRKÜSÜNÜ SÖYLER"

Sosyal medyada İstiklal Caddesi üzerinde müzik yapan kişilerin engellendiğine yönelik iddialarla ilgili soru üzerine İmamoğlu, "Bu ülkede yaşayan her vatandaşımız kendi türküsünü de söyler, şiirini de okur. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama var, böyle bir kastın olmadığı belirtilmiş. Ben bu açıklamayı muhatap alıyorum. Kişisel hatalar varsa da soruşturmalar açılır. 21.yüzyıldayız" şeklinde konuştu.

OYNAT 03:24 İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Tepkileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, 'Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim. Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:05 İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaş'ın açıklamaları yeniden gündeme geldi​ Yoğun kar yağışı ile mücadelede yetersiz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milyonlarca vatandaşı mağdur etti. Sosyal medyada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, merhum eski başkan Kadir Topbaş'ın videosunu paylaşarak aradaki 'hizmet' anlayışını gözler önüne serdi. Topbaş'ın 2017'deki 120 cm'lik kar yağışı sonrası çözüm odaklı konuşurken, İmamoğlu'nun ise 60 cm'lik yağışı 'afet' olarak nitelediği ve bu bahanenin arkasına saklandığı görüldü. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:47 İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri kilitledi. Karla mücadelede İBB ekipleri yetersiz kalınca şehir felç oldu. Temizlenmeyen yollar kısa sürede kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise o sırada Sarıyer'de bir balıkçıda yemekteydi. Ana arterleri açması gereken kar küreme kamyonları ise İmamoğlu'nun kortejinin güzergahını temizledi. Yemek bitene kadar kamyonlar her 10 dakikada bir temizlik yaptı.



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OYNAT 00:54 İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemde. İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları yemeği yalanlarken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun makam ve koruma araçlarının Sarıyer'deki balıkçıya geliş anı kameralara yansıyor.



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