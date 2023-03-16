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Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Türkiye'yi Batı'ya şikayet edip peşinen söz verdi

ABD merkezli Politico dergisine konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Avrupa Birliği, NATO ve Rusya ile ilişkilerden Demirtaş ve Kavala'ya kadar mesajlar verdi. Çevikgöz Altılı Masa'nın Batı'nın emrine gireceğini taahhüt edercesine İsveç'in NATO'ya üyeliğinin önünün açılacağını belirtip, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edileceğini vurguladı.

11:22 . 16/03/2023 Perşembe
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CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz

Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini dünya tarafından da yakından takip ediyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

ABD merkezli Politico dergisi, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili
Ünal Çeviköz
'ün görüşlerine yer verdiği haberinde, 6'lı masanın Batı ile ilişkilerinde izlemeye hazırlandığı yol haritasını aktardı.

Demirtaş ve Kavala mesajı

Avrupa Birliği (AB), İsveç, Finlandiya ve NATO ile ilişkilerden Rusya ile diyaloğa kadar önemli konularda muhalefetin tavrı belli oldu.

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyeleri konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanacağı belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz

İsveç'e yeşil ışık yakma sinyali verdiler

Haberde, muhalefetin, AB ile üyelik müzakerelerini çözmenin yanı sıra Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerindeki vetosunu kaldırma konularında kararlı olduğu kaydedildi.

Türkiye, özellikle Stockholm'den terör örgütü ve uzantılarıyla arasına kırmızı çizgi çekmesini istiyor.

Çeviköz: İsveç'in üyeliği, NATO'yu güçlendirecek

Çeviköz, muhalefetin İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifaka üyelik sürecini engellemeyeceğini belirtti:

İkili sorunlarınızı NATO gibi çok taraflı bir örgüte taşırsanız, o zaman ülkenizle diğer tüm NATO üyeleri arasında kutuplaşma yaratırsınız. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO gibi bir toplu savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum.

Türkiye'yi şikayet etti

Batı'ya Türkiye konusunda adeta bir şikayet üslubuyla seslenen Çeviköz, şöyle dedi:

İç siyasette normalleşme sürecine başlayacağız. Bu, tüm müttefiklerimize ve Avrupa ülkelerine Türkiye'nin yeniden demokrasi yolunda olduğu mesajını verecek. Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin algıda kesinlikle çok ciddi bir değişiklik olacaktır.

(AB'ye üyelik) Bu, Türkiye'nin hemen üye olacağı anlamına gelmez, bir süreç meselesi. Çünkü ülkemizin, medeni milletler topluluğunun bir üyesi olarak demokratik bir ülke olmasını istiyoruz.

Yunanistan ile ilişkiler

CHP'li Çeviköz, Yunanistan'ın geçen ay Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlere verdiği yanıtın "bir fırsat sunduğunu ve yeni bir ortam yarattığını" ifade etti ve ekledi:

Her iki ülke de seçime gidiyor ve muhtemelen aynı gün olacak. Dolayısıyla bu, her iki ülkenin önünde yeni bir ufuk açacaktır.




#Ünal Çeviköz
#Politico dergisi
#Kemal Kılıçdaroğlu
#NATO
#Osman Kavala
#Selahattin Demirtaş
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Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Türkiye'yi Batı'ya şikayet edip peşinen söz verdi
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