Kılıçdaroğlu'nun sözünü verdiği maden şehitleri yakınlarıyla ilgili düzenlemeyi geçtiğimiz gün Bakan Vedat Bilgin açıkladı

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası üzerinden hükümeti hedef aldı.

KILIÇDAROĞLU: İNŞALLAH ONU DA HALLEDECEĞİZ

"TBMM görevini yapamıyor. TBMM, Saray'ın ipoteği altındadır, bu ipoteği kaldıracağız" diye konuşan CHP lideri, şunları söyledi:

"Bütün madenci kardeşlerimin ailelerine söz veriyorum. İnşallah onu da halledeceğiz. Diğerleri için hangi uygulama yapıldıysa, evlatları nasıl devlette işe başladıysa onların da aynı şekilde devlette işleri olacak, iş başı yapacaklar"

BAKAN VEDAT BİLGİN: ÇALIŞMAYI HAZIRLAMIŞTIK

Kılıçdaroğlu'nun sözünü verdiği maden şehitleri yakınlarıyla ile ilgili düzenlemeyi geçtiğimiz gün Bakan Vedat Bilgin açıklamıştı. Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmanın kalkacağını açıklayan Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Daha önce de maden şehitleri var ve bir kanun çıkmış, maden şehitlerinin ailelerinden her aileden onların seçtikleri birini istihdama sokuyoruz, kamuda istedikleri yere. Yani tekrar aynı işletme değil, istedikleri yere çocuklarını ya da aile yakınlarını. O sınırlandırılmış. O sınırlandırmayı kaldırıyoruz şimdi. Çalışmayı hazırlamıştık ama bu olay ortaya çıktı."