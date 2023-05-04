Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine Alevilerden tepki: Türk milletinin sinir uçlarına dokunmayın

Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu, Kılıçdaroğlu'nun mitinginde Öcalan sloganları atılmasına tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da gerçekleştirdiği miting skandal görüntülere sahne oldu.
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Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine tepkilere neden olurken bir tepki de Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu'dan geldi. Uslu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: