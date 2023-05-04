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Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine Alevilerden tepki: Türk milletinin sinir uçlarına dokunmayın

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi skandal görüntülere sahne olmuştu. HDP yandaşlarının Türk bayraklarının üzerine basarak Öcalan lehine sloganlar attığı mitinge Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu'dan tepki geldi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Uslu, "Senin gibi bir terör sevici nasıl oluyor da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partide genel başkanlık yapabiliyor. İstila ettiğiniz CHP'den gideceksiniz. Türk milletinin sinir uçlarına dokunmayın. Bu getirdiğiniz utançla anılacaksınız" dedi.

11:31 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu, Kılıçdaroğlu'nun mitinginde Öcalan sloganları atılmasına tepki gösterdi.

Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu, Kılıçdaroğlu'nun mitinginde Öcalan sloganları atılmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da gerçekleştirdiği miting skandal görüntülere sahne oldu.

HDP'nin flamaları altında konuşma yapan Kılıçdaroğlu'na destek için alana gelenlerin
"Dişe diş kana kan"
diyerek teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attıkları görüldü.


Kılıçdaroğlu ise burada yaptığı konuşmada terör örgütlerine finansman sağladığı ve terör iltisaklı oldukları için görevden alınan belediye başkanlarına arka çıkarak,
"Kayyumları kaldıracağız"
dedi.

Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Bu getirdiğiniz utançla anılacaksınız

Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine tepkilere neden olurken bir tepki de Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu'dan geldi. Uslu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu mitinginizde Öcalan lehine sloganlar atılıyor, şaşırdık mı? Tabi ki hayır. Senin gibi bir terör sevici nasıl oluyor da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partide genel başkanlık yapabiliyor? İstila ettiğiniz CHP'den gideceksiniz. Türk milletinin sinir uçlarına dokunmayın. Bu getirdiğiniz utançla anılacaksınız"


#Emrah Uslu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
10 dakika önce
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