Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine Alevilerden tepki: Türk milletinin sinir uçlarına dokunmayın

“Kılıçdaroğlu mitinginizde Öcalan lehine sloganlar atılıyor, şaşırdık mı? Tabi ki hayır. Senin gibi bir terör sevici nasıl oluyor da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partide genel başkanlık yapabiliyor? İstila ettiğiniz CHP'den gideceksiniz. Türk milletinin sinir uçlarına dokunmayın. Bu getirdiğiniz utançla anılacaksınız"