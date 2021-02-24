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POLİTİKA

CHP'li Salıcı: Seçim kaybetmemiz bizi dinamik tutuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin muhalefette kalmasıyla övündü. "Çok seçim kaybettik ama ayaktayız" diyen Salıcı, bunun kendilerini 'dinamik' tuttuğunu söyledi. Salıcı, AK Parti’nin seçim kaybetmesi durumunda kendileri gibi ayakta kalamayacağını savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı

İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, konuk olduğu TV 100 kanalındaki programda açıklamalarda bulundu. Partisinin çok uzun zamandır muhalefette olduğunu belirten Salıcı, bunun kendilerini güçlü kıldığını savundu.

CHP’li vekil, "Çok uzun zaman muhalefette kaldık biz. Çok seçim kaybettik. Ama ayaktayız. Bu bizi dinamik tutan unsur. AK Parti bir seçim kaybetsin ne olacak?" ifadelerini kullandı.

CHP’li Oğuz Kaan Salıcı partisinin muhalefette kalmasıyla övündü: Seçim kaybediyoruz ama bu bizi dinamik tutan unsur
OYNAT 00:59
CHP’li Oğuz Kaan Salıcı partisinin muhalefette kalmasıyla övündü: Seçim kaybediyoruz ama bu bizi dinamik tutan unsur
Okan Bayülgen'in sunduğu bir televizyon programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin muhalefette kalmasıyla övündü. Çok uzun zamandır muhalefette olduklarını belirten Salıcı, “Çok seçim kaybettik. Ama ayaktayız. Bu bizi dinamik tutan unsur' dedi.

Bu sözlerinin ardından programın sunucusu Okan Bayülgen, "Ama kaybetmiyorlar" derken, Salıcı buna karşılık "Bir gün kaybedecekler" cevabını verdi.

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