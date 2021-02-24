CHP'li Salıcı: Seçim kaybetmemiz bizi dinamik tutuyor

İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, konuk olduğu TV 100 kanalındaki programda açıklamalarda bulundu. Partisinin çok uzun zamandır muhalefette olduğunu belirten Salıcı, bunun kendilerini güçlü kıldığını savundu.

CHP’li vekil, "Çok uzun zaman muhalefette kaldık biz. Çok seçim kaybettik. Ama ayaktayız. Bu bizi dinamik tutan unsur. AK Parti bir seçim kaybetsin ne olacak?" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:59 CHP’li Oğuz Kaan Salıcı partisinin muhalefette kalmasıyla övündü: Seçim kaybediyoruz ama bu bizi dinamik tutan unsur Okan Bayülgen'in sunduğu bir televizyon programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin muhalefette kalmasıyla övündü. Çok uzun zamandır muhalefette olduklarını belirten Salıcı, “Çok seçim kaybettik. Ama ayaktayız. Bu bizi dinamik tutan unsur' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Bu sözlerinin ardından programın sunucusu Okan Bayülgen, "Ama kaybetmiyorlar" derken, Salıcı buna karşılık "Bir gün kaybedecekler" cevabını verdi.

GÜNDEM İkna için 10 Aralık Hareketi devrede: Salıcı'dan teşkilata mesaj gitti