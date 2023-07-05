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Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'un Sezgin Tanrıkulu'na 'şerefsiz' ve 'namussuz' dediği tweeti ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'un geçtiğimiz senelerde CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na hakaret ettiği tweeti ortaya çıktı. Tanrıkulu için "Senin gibi şerefsiz, namussuz terör destekçilerini Başbuğ Atatürk'ün partisinde istemiyoruz." ifadesini kullanan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atanmasının ardından söz konusu paylaşımını kaldırdı.

11:32 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu’nun danışman olarak atadığı Gökşen Anıl Ulukuş, Sezgin Tanrıkulu'na 'şerefsiz' ve 'namussuz' dediği tweetini sildi.

Kılıçdaroğlu’nun danışman olarak atadığı Gökşen Anıl Ulukuş, Sezgin Tanrıkulu'na 'şerefsiz' ve 'namussuz' dediği tweetini sildi.

CHP’de seçim hezimetinin ardından başlayan değişim tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni bir atama geldi.

Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin kurucusu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadı.

Gökşen Anıl Ulukuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum"
ifadelerini kullandı.


Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Ulukuş'un geçtiğimiz senelerde CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na yönelik yaptığı paylaşımlarda Tanrıkulu'na 'şerefsiz' ve 'namussuz' dediği ortaya çıktı.

"Senin gibi namussuz terör destekçilerini Atatürk'ün partisinde istemiyoruz"

Ulukuş'un söz konusu paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu:

"Dersim katliamı" faili olan, faşist (!), statükocu (!) partide ne işin var o zaman, defol bu partiden. Senin gibi şerefsiz, namussuz terör destekçilerini Başbuğ Atatürk'ün partisinde istemiyoruz. Bütün mücadelem senin bu partiden defolup gitmen içindir. Şerefsiz Sezgin Tanrıkulu.

"Yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim"

Tweetin ortaya çıkmasının ardından paylaşımını silen Ulukuş, şu açıklamada bulundu:

"Sezgin Tanrıkulu’na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan tweeti sildim"

#Gökşen Anıl Ulukuş
#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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