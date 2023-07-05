Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'un Sezgin Tanrıkulu'na 'şerefsiz' ve 'namussuz' dediği tweeti ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu’nun danışman olarak atadığı Gökşen Anıl Ulukuş, Sezgin Tanrıkulu'na 'şerefsiz' ve 'namussuz' dediği tweetini sildi.
CHP’de seçim hezimetinin ardından başlayan değişim tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni bir atama geldi.
Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin kurucusu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadı.
Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Ulukuş'un geçtiğimiz senelerde CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na yönelik yaptığı paylaşımlarda Tanrıkulu'na 'şerefsiz' ve 'namussuz' dediği ortaya çıktı.
"Senin gibi namussuz terör destekçilerini Atatürk'ün partisinde istemiyoruz"
Ulukuş'un söz konusu paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu:
"Yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim"
Tweetin ortaya çıkmasının ardından paylaşımını silen Ulukuş, şu açıklamada bulundu: