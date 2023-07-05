Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'un Sezgin Tanrıkulu'na 'şerefsiz' ve 'namussuz' dediği tweeti ortaya çıktı

"Dersim katliamı" faili olan, faşist (!), statükocu (!) partide ne işin var o zaman, defol bu partiden. Senin gibi şerefsiz, namussuz terör destekçilerini Başbuğ Atatürk'ün partisinde istemiyoruz. Bütün mücadelem senin bu partiden defolup gitmen içindir. Şerefsiz Sezgin Tanrıkulu.