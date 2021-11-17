Kılıçlı katilin avukat annesi istifa etti: Psikolojim kaldırmıyor

Ataşehir'de samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i (28) katleden Can Göktuğ Boz'un (27) avukat olan annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu yazılı açıklama yaptı. Yomralıoğlu, oğlunun avukatlığından istifa edeceğini belirtti.



'ÖMRÜM BOYUNCA CENGİZ VE AİLESİNİN ACISINI VİCDANIMDA TAŞIYACAĞIM'



Ataşehir'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) avukat olan annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu yazılı açıklama yaptı.

Yomralıoğlu açıklamasında "Günlerdir basında yer alan ve kamuoyunun vicdanını derinden sarsan, bu elim olayın tarafı olmak, evladımın böyle vahim bir olaya sebebiyet vermiş olması sebebiyle çok büyük bir utanç duyuyorum. Gencecik bir kız çocuğunun hayatını böylesine vahim bir olay neticesinde kaybetmiş olması beni kahrediyor. Ömrüm boyunca Başak Cengiz ve ailesinin acısını vicdanımda taşıyacağım. Hayatını kaybeden yavrumuz ve ailesi için hiç dinmeyecek bir acı içindeyim. Ne bedenen ne de psikolojik olarak ayakta duracak gücü kendimde bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

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Oğlu Boz'un bebekliğinden yetişkinliğine kadar hep yanında olduğunu belirten Yomralıoğlu, oğlunun ergenlik sonrasında ciddi bir psikolojik sorunları olduğunu ve tedavisi için elinden geleni yaptığını iddia ederek, "Uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle yalnızca kendine zarar veriyordu. Bu bağımlılıktan da gördüğü tedavi neticesinde kurtuldu. Göktuğ'un babası Ali Boz ile boşanma kararı almamız akabinde sağlıklı düşünememesi nedeniyle Göktuğ benimle olan tüm irtibatını ve diyaloğunu kesti hatta beni görmek ona iyi gelmemeye başladı" dedi.



DHA

BABAYI SUÇLADI



Eşiyle boşanmasının ardından oğlunun babasıyla yaşamaya başladığını, Baba Ali Boz'un da yeni bir hayat kurmasının ardından oğlunun tüm ısrarlarına rağmen kendisiyle yaşamayı reddettiğini kaydeden Avukat Yomralıoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Göktuğ benimle yaşamayı da beni görmeyi de reddetti. Ben 3 yıldır evladıma hasret yaşıyorum. Ne sesini duymama ne de onu görmeme müsaade etmedi. Defalarca kez ikamet ettiği sitenin önüne gittim ve site güvenliğinden geçemediğim için sitenin önünde bekleyerek onu görmeye çalıştım. Göktuğ'un babası Ali Boz ile Göktuğ'un durumu ve hayatı ile ilgili bilgi almak amacıyla her gün görüşüyordum. Psikolojik durumu, sağlığı, beslenmesi, sporu tümüyle ne durumda olduğu hakkında her gün ama her gün irtibat halindeydik. Göktuğ'u içinde kaldığı yalnızlık durumunda çıkartabilmek adına defalarca kez onunla aynı evi paylaşmak istediğimi en azından onu görmeme izin vermesini, ona erişemediğim için babası Ali Boz aracılığıyla talep ettim"



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"BU HALDE YAŞAMASINA MÜSAADE ETMEZDİM"



"Kendimi, evladıma kalan ömrüm boyunca bir kere daha sarılamasam da yüzünü bir kere daha göremesem de olur yeter ki o iyi olsun şeklinde telkin ettim" denilen açıklamada Yomralıoğlu, oğluyla en son Eylül ayında görüşebildiklerini ve söz konusu görüşmenin ardından oğlunun hem bedenen hem de ruhen kötü durumda olduğunu gözlemlediğini belirtti. Bu gözlemin ardından babasının oğluyla daha fazla vakit geçirmesini ve onunla uyumasını rica ettiğini öne sürülen açıklama şöyle devam etti: "Ancak tüm bu durum içerisinde Göktuğ'un birine zarar verme ihtimali bir kez dahi aklıma gelmedi. Zira çocukluğundan bugüne canlı cansız hiçbir varlığa zarar veren bir tavrı olmadı tam tersine olabildiğine ürkek bir çocuktu. "

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OĞLUMUN EVİNİ HABERLERDE GÖRDÜM

"Ben yalnızca kendini yapayalnız hissetmesinden ve kendine ruhen ve bedenen zarar vermesi durumundan korktum. Benimle yaşamasını sağlamak ve tedavi sürecini devam ettirebilmek için sürekli doktorlar, tedavi yöntemleri ve çıkış yolları aradım ve hiç pes etmedim. Göktuğ'un evinde yer alan yazıları, notları, yaşadığı evin durumunu basında yer alan haberlerden gördüm. Ben çocuğumun evine adım atıp bu durumu görebilseydim bu halde yaşamasına müsaade etmezdim, gerekirse kolluk kuvvetleriyle de olsa tedavi görmesini sağlardım"

DHA Saldırganın evinde kesici aletler ve kılıçlar bulunmuştu.





"YAŞANANLARIN SAVUNULACAK BİR YANI YOK"



Oğlunun yaşadığı zihin karmaşasının ve psikolojik durumunun bu denli bir hal aldığını görememesi nedeniyle Can Göktuğ Boz ve Başak Cengiz'in hayatını koruyamamış olmamasının kendisini kahrettiğini belirten Yomralıoğlu, "Olayın vahimliği ve yaşadığım duygu durumunun karışıklığı nedeniyle Göktuğ'un tutuklanmasına karar verilen Sulh Ceza Hâkimliği sorgusuna ceza hukukçusu olamamama rağmen avukatı olarak katıldım. Ne oğlumu savunacak ne de eylemlerini savunacak değilim. Zira yaşananların savunulacak bir yanı yok; bunu olayın faili olan oğlum da açıkça ikrar ediyor" ifadelerini kullandı.



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" 'BEN OĞLUM ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZSİN' DİYEMEM"



Çok üzgün olduğunu kaydeden Yomralıoğlu, "Olayın faili olan oğlumun avukatı olarak dosyaya müdahil olmam ve psikolojik sorunları olduğunu ileri sürmem nedeniyle oğlumu işlediği suçtan kurtarmaya çalıştığım düşünülüyor. Ancak ben ne oğlumun işlediği suçtan kurtulması ne de itibarımın zedelenmemesi peşindeyim. Hayatının baharında gencecik bir kız benim oğlumun eylemi nedeniyle son nefesini vermişken 'Ben oğlum elini kolunu sallayarak gezsin' diyemem, isteyemem. Bunu ne bir anne ne bir kadın ne de bir avukat olarak isteyemem" ifadelerini kullandı.

OĞLUNUN AVUKATLIĞINDAN İSTİFA ETTİ

Soruşturma dosyasına oğlunun cezai ehliyetinin sorgulanmasını için 17 Kasım tarihinde dilekçe sunduğunu belirten Yomralıoğlu, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı: "Bu dilekçe benim bu dosyaya sunacağım son dilekçe olacaktır. Ayrıca savcılık tarafından verilen yayın yasağı kararında da herhangi bir müdahalemin olmadığını, mevcut dosyada bu yönde bir talebimin olmadığını da bildirmek zorunluluğu hissediyorum. Bahse konu yasak taraflardan bağımsız olarak re'sen alınmıştır. Vahim olayın yaşandığı gece bende o hayatının baharındaki yavrumuzla birlikte yaşamayı bıraktım yalnızca ve yalnızca nefes alıyorum. Her ne kadar sorumsuz olmakla itham edilsem de bugün sorumluluk bilinciyle hareket ediyorum ve sorumlu bir anne, sorumlu bir avukat, sorumlu bir kadın sorumlu bir vatandaş olarak yarın gün sonu itibariyle oğlum Can Göktuğ Boz'un müdafiliğinden istifa ediyorum. Yapılacak inceleme ve mahkeme tarafından verilecek kararın yalnızca gerçeği yansıtmasını ve adaletli olmasını temenni ediyorum. Yargı tarafından verilecek karar karşısında boynum kıldan incedir"

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GÜNDEM Acılı aileye taziye: Cumhurbaşkanı Erdoğan samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesini aradı

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GÜNDEM Samuray kılıçlı vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı: Kılıcı internetten almış

FOTOĞRAF 10 İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Tutuklanan Can Göktuğ Boz (27) saldırıyı gerçekleştirdiği sokakta bulunan site önünde oturuyordu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin içinden fotoğraflar ortaya çıktı. DHA'nın elde ettiği fotoğraflar Boz ile ilgili bazı şifreleri ortaya çıkarıyor. Boz'un oturma odasının duvarlarına asılı A4 kağıtlarında, 'Sabahtan akşama spor', '120 günde 4 yıl, 1 günde 24 gün.' , 'Alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum' ve 'Sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile' gibi kelimeler yazılı olduğu görüldü. Yazılar Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor. Camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet.' ,'İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma', 'Dünyada 50 kelime vardır.' 'Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor.' gibi notlar olduğu görülüyor. Öte yandan odada bulunan masanın üzerinde ise çok sayıda bozuk para, sigara kutusu, satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekiyor. Göktuğ'un evindeki eşyalara ve duvardaki yazılarına ilişkin değerlendirme Dr. Uzman Psikolog ve Sosyolog Serap Duygulu, \"Odaya baktığımızda oyunların olduğu bir genç odası gibi gözüküyor. Fakat orada dikkat çekici unsurlar var. Onlardan birisi pencerelerin kağıtlarla kaplanmış olması, duvarlarda birtakım kendisine talimat verdiği hem kendisini disipline etmeye çalıştığı hem de başkalarıyla ilişkisini sınırlandıran birtakım cümleler, komutlar olduğunu görüyoruz. Özellikle camlara yapıştırdığı kağıt parçalarının biraz çevreden izole olmak istediğini kendisinin başkalarının izlenmesine karşı olmak yönünde kaygılar taşıdığını görüyoruz\" dedi.<br> \"Evde uzun süreli zaman geçirdiğini görüyoruz\" diyen Serap Duygulu, \"Yalnız ve uzun süreli zaman geçirdiğini görüyoruz. Evde birtakım sigaralar depolamış, birtakım zeka oyunları var. Hem kendisiyle zaman geçirmek hem de izole olmak istemiş. Kendi içerisinde bir iç hesaplaşması olduğunu görüyoruz. Bunu hepimiz zaman zaman kendimizde yaparız. Odamıza birtakım talimatlar yazarız, 'bunu unutma' gibi. Fakat zanlının odasında çok sert, keskin, sınırları net ve biraz şiddet içerikli eylemlere yönelik söylemler oluşturduğunu görüyoruz. Kendi içinde ona cetveliyle eline vurmak üzere hazır, ne yapması gerektiğini söyleyen bir başka ses var gibi izlenim edindim. Neden bu kadar olumsuz komutlar yazdığını düşünmek lazım. Biraz kin biriktirdiğini, çok öfkeli olduğunu, insanlarla iletişim kurmakta sıkıntılar yaşadığını düşünebiliriz\" diye konuştu.<br> Duygulu, \"Fotoğraflar bana göre çok anlamlı ve ilginç ipuçları var. Ciddi anlamda disiplinler arası değerlendirme, psikologlar, psikiyatristler, uzmanlar tarafından değerlendirilip ona göre birtakım yorumlarda bulunmak gerekir. Akıl oyunları aslında hem sizin farklı düşünmenizi hem de stratejik bir düşünce yapısı geliştirmenizi sağlar. Hem de sorunlarınıza bir çözüm bulmanızı sağlar. Tek başına akıl oyunları oynaması bu kişinin psikolojik ya da başka anlamda sorun yaşadığını ya da insanlarla ilişkisinde sorun yaşadığını göstermez. Kafasında kendisine göre yazdığı birtakım senaryolar ya da eyleme geçmek istediği birtakım senaryolar varsa onlarla ilgili taktik geliştirmek için farklı ortamlardan destek almak farklı bakış açıları geliştirmek isteyebilir. Duvardaki yazılar benim için çok önemli. Sıradan komutlar değil bunlar. Kendisini başkalarının zarar göreceği birtakım eylemlere yönlendiren ve kendisine talimat verdiği komutlar. Bunlar olmasaydı aslında gördüğümüz sıradan bir genç biraz dağınık genç odası gibi değerlendirebiliriz. Ama o işte yazılı komutlar, kendisine verdiği talimatlar gidişatın çok sağlıklı olmadığını gösteriyor\" ifadesini kullandı.<br> \"Akıl oyunları ile internet bağlantısı ile uzun süre yalnız kaldığını ve oraya odaklandığını görüyoruz\" diyen Duygulu, \"Özellikle televizyonun yanındaki duvarda bir anlam bütünlüğü göremiyoruz. Hem kendisine karşı çok acımasız kurallar hem de cümleler içinde bir bütünlük göremiyoruz. Alerji olduğunu belirtmiş ve bununla ilgili çok net gün sayı olarak bazı şeyleri anlatmaya çalışmış. Bir şeyleri kendi içerisinde tekrar etmiş. Kendi koyduğu kurallara uymaya çalışmış. 2023'ten bahsetmiş, 'hile'den bahsetmiş kendisine yönelik birtakım algılarının olduğuna yönelik öfkelerinin olduğunu görüyoruz. Televizyonunun internetinin telefonunun akıl oyunlarının hepsinin küçük bir alana sığdırıldığını görüyoruz. Dijital ayak izleri çok bırakmış. Dolayısıyla acaba bir kimliğin arkasına mı saklandı, başka rumuz mu kullandı? Bunlar bilinmediği için daha çok araştırmak gerekiyor\" dedi. Kılıçlı saldırganın evinde saldırının ipuçları: Herkes katil, kadın erkek, tartışma Ataşehir'de, Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un evinin fotoğrafları ortaya çıktı. Evin oturma odasında duvarlara yapıştırılan A4 kağıtlarındaki yazılar ile masanın üzerindeki satranç, abaküs ve rubik küp gibi çok sayıda oyun aleti dikkat çekti. Duvara yapıştırılan kağıtlar arasında "herkes katil, kadın erkek, tartışma" gibi notlar da yer alıyor.

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