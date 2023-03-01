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Kılık değiştirip yurt dışına kaçacaktı: Adnan Oktar Davası firarisi havalimanında yakalandı

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davası kapsamında hakkında 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan yakalama kararı bulunan Necati Koç, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. 

17:06 . 1/03/2023 Çarşamba
DHA
Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 10.30 sıralarında yolculara yönelik yapılan kontrollerde, yüz tanıma sistemine kaydı düşen Necati Koç isimli kişinin 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Koç'u gözaltına alan polis, şüphelinin Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik görülen davanın sanığı olduğunu fark etti.

Koç'un kılık değiştirerek yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.






 



#adnan oktar davası
#havalimanı
#gözaltı
1 saat önce
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Kılık değiştirip yurt dışına kaçacaktı: Adnan Oktar Davası firarisi havalimanında yakalandı
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