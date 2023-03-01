Kılık değiştirip yurt dışına kaçacaktı: Adnan Oktar Davası firarisi havalimanında yakalandı

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında müşteki olarak yer alan bir kişi, Oktar’ın ilanlar aracılığıyla örgüte kadın avukat kazandırmaya çalıştığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, 40 gündür Marmara Cezaevi’nde kalan Oktar’ı 83 avukatın ziyaret ettiğini, bunların 63’ünün kadın olduğu bilgisi yer alıyor.