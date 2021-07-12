Gündem Kilise duvarının üstünde dans eden şahısların ev hapsi istendi
İSTANBUL

Kilise duvarının üstünde dans eden şahısların ev hapsi istendi

İstanbul Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarının üstüne çıkarak dans eden üç kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gönderildiklerini adliyeden, 'ev hapsi' istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Kilise duvarının üstünde dans eden şahısların ev hapsi istendi
Kilise duvarının üstünde dans edildiği anların görüntüsü.

İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarının üstüne çıkarak dans eden şahıslar sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilen 3 kişinin, 'ev hapsi' istendi. Şahıslar, hakimliğe sevk edildi.

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Gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağını protesto etmek için Kadıköy'ün belli mahallelerinde toplanan bir grup genç, son ses müzik açarak mahalleliyi bezdirdi. Görüntülerde Surp Takavor Ermeni Kilisesinin tepesine çıkan iki kişinin dans ettiği görülürken, bir başka görüntüde çekicinin önünü kesen grubun, aracı alıkoyarak dorsesinde dans ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'de canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00'a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00'a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte ise alınan karar esnetilerek kısıtlama saat 24:00'e çekilmişti.
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