Gündem Kiliseye saygısızlığa büyük tepki
İSTANBUL

Kiliseye saygısızlığa büyük tepki

Kadıköy’de eğlence mekanlarından çıkan alkollü bir grup Caferağa Mahallesi’nde ortalığı birbirine kattı. Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin önünde toplanan grup, yüksek sesle müzik dinleyerek taşkınlık yaptı. Gruptakilerden 3’ü kilisenin duvarının üzerine çıkarak dans ederek büyük br saygısızlığa imza attı. Gözaltına alınan 3 kişi serbest kaldı. 2’sine adli kontrol uygulandı. Olaya siyasiler de sert tepki gösterdi.

Şahin Şen Yeni Şafak
​Kiliseye saygısızlığa büyük tepki
Kadıköylüleri aylardır canından bezdiren ‘eğlence’ görünümlü alkollü hadsizlik, mabede saygısızlığa kadar vardı.

İstanbul Kadıköy’de yaşayan aylardır canından bezdiren sokak aralarında gürültülü eğlencelere önceki gece bir yenisi daha eklendi. Kadıköy’deki eğlence mekanlarından çıkarak gürültülü ve alkollü bir biçimde sokak aralarında eğlenmeye devam eden kalabalık bir grup, önceki gece Caferağa Mahallesi’nde ortalığı birbirine kattı. Gece saatlerinde Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin önünde toplanan grup alkol alıp yüksek sesle müzik dinleyerek taşkınlık yaptı.

Kadıköy’de alkollü şekilde kilise duvarında dans edenleri “Erdoğan'ın eşkıyaları” diyerek servis ettiler
GÜNDEM
Kadıköy’de alkollü şekilde kilise duvarında dans edenleri “Erdoğan'ın eşkıyaları” diyerek servis ettiler

MÜZİK YASAĞI BAHANESİ

  • Taşkınlığını ileri götüren kalabalıktan 3 kişi kilisenin duvarının üzerine çıkarak dans etmeye başladı. Alkol alarak yüksek sesle müzik dinleyen kalabalığın alkış ve ıslıklarla destek verdiği 3 kişi dakikalarca kilisenin üzerinde dans ederek büyük bir saygısızlığa imza attı. Çevrede yaşayan vatandaşların büyük rahatsızlık duyduğu olayın ardından kilisenin duvarına çıkarak adeta provokasyon yapan Y.E.U., Ö.F.A. ve O.Y., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye gönderilen 3 kişi, ‘ev hapsi’ istemiyle hakimliğe sevk edildi. 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı. Alkollü kişilerin kilise duvarına çıkmasını fırsat bilen provokatörler ise 24.00’ten sonra getirilen müzik yasağını bahane ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Kadıköy'de alkol alıp taşkınlık yapan gençler mahalleliyi çileden çıkardı
OYNAT 01:17
Kadıköy'de alkol alıp taşkınlık yapan gençler mahalleliyi çileden çıkardı
Gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağını protesto etmek için Kadıköy'ün belli mahallelerinde toplanan bir grup genç, son ses müzik açarak mahalleliyi bezdirdi. Görüntülerde Surp Takavor Ermeni Kilisesinin tepesine çıkan iki kişinin dans ettiği görülürken, bir başka görüntüde çekicinin önünü kesen grubun, aracı alıkoyarak dorsesinde dans ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'de canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00'a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00'a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte ise alınan karar esnetilerek kısıtlama saat 24:00'e çekilmişti.

POLİSTEN SIKI ÖNLEMLER

Öte yandan önceki gece yaşanan skandalla Kadıköylülerin son 3 yıldır yoğun biçimde şikayetçi olduğu gürültü konusu bir kez daha gündeme geldi. Özellikle pandemi yasaklarının sona emesiyle gece saatlerinde ortaya çıkan gürültü şikayetlerini değerlendiren Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli önlemler aldı. Polis, eğlence mekanlarından çıktıktan araçlarıyla yüksek sesli müzik dinleyenlerin sokaklara girişini engellemek için bazı sokakları araç trafiğine kapattı. Akşam saat 22.00’dan sonra işletmelerin alkol satıp satmadığını denetleyen polis, denetime takılmamak için moto-kurye ile evlere alkol servisi yapanları da tespit etmek için çalışma yapıyor. İlçe Emniyeti’nin, park ve bahçeler ile sokaklarda alkol alınıp taşkınlık yapılmasını engellemek için gece devriyesi yapan ekip sayısını da artırdığı öğrenildi.

Kabul edilemez

  • Kiliseye yapılan saygısızlığa siyasiler ve Diyanet İşleri Başkanı sert tepki gösterdi.
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arman Bükücüyan beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim.
  • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz.
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir.
  • AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provokatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Hukukun gerekeni süratle yapacağına inancım tamdır.
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kutsala hürmet etmeyene hürmet edilmez. Bu çirkin fiile karşı hukuken gereği yapılacaktır.
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’ne yapılan saygısızlık asla kabul edilemez Yaşanan çirkin ve provokatif görüntülere ne müsaade edeceğiz ne de müsamaha göstereceğiz.
  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Toplumun huzuruna kasteden, mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez.

Kadıköylüler rahatsız

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Surp Takavor Kilisesi’ne yapılan saygısızlığı kınadı. Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, olayın nasıl olduğu da anlatıldı. Açıklamada, önceki gece sosyal medya platformlarında yer alan bir videoda kilise önündeki meydanda toplanan kalabalığın müzik eşliğinde eğlendiği ve içlerinden 3’ünün kilisenin giriş kapısına tırmanıp, burada dans etmeye başladığının görüldüğü kaydedildi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

  • Açıklamada, şöyle denildi: “Kilise görevlisi gece bekçisi, öncelikle şahısları aşağı inmeleri hususunda uyarmıştır. Onlar yerlerinde kalmaya devam edince, gece bekçisi emniyet güçlerini arayarak yardım istemiştir. Emniyet güçlerinin olay yerine gelmesi sonrasında meydanda eğlenen topluluk dağılmıştır. Bununla birlikte son günlerde Kadıköy’de, özellikle Moda ve çevresinde benzer eğlenme biçimleri gözlenmektedir. Gece saat 24.00’de pandemi yasakları yürürlüğe girdiğinde müzikli eğlence mekanları kapanmakta ve sonrasında sokak eğlenceleri düzenlenmektedir. Benzer durum hakkında semt sakinleri de rahatsızlıklarını bildirmekte, yetkili mercilere bireysel şikayetler sunmaktadırlar.”
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