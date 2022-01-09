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ANKARA

Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri yarın 50 ilde başlıyor

Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemlerine yarın 50 ilde başlanacak.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesi oluşturuyor.

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Haber Merkezi AA
Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri yarın 50 ilde başlıyor
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e-İmza yükleme işlemleri yarından itibaren 50 ilde nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

Bu iller Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olacak.

Nüfusmatiklerde e-İmza yükleme işlemlerinin başlamasından kısa süre sonra ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yükleme yapılabilecek.

Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilecek.

Zaman ve maliyetten tasarruf sağlanacak

e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektörde kırtasiyeciliğin azaltılması, iş ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Böylece işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler çevrim içi olarak da yapılabilecek.

e-İmza kullanan kişi sayısının artmasıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılmasının artırılması sağlanacak.

Belirli harf ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olan e-İmza, ıslak imzaya göre kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliği taşıyor.

Çipli kimlik kartlarında yeni dönem: Ekipler artık evlere gidiyor
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce tarafından başlatılan uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor.<br>
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Proje ile nüfus ve müdürlüklerine gelemeyeceği belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara kolaylık sağlanıyor.
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Gezici Kayıt Terminali uygulaması ile sağlık sorunları olan vatandaşların evine giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlarken, başvurusu alınan yeni kimlik kartları ise hazırlandıktan sonra vatandaşlara posta yolu ile ulaştırılıyor.
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde de nüfus müdürlüğü ekipleri mobil hizmet ile vatandaşların kapısına giderek taleplerini karşılıyor.
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Mahalle muhtarları ile de sürekli iletişim halinde olan görevliler, evlerinden çıkamayan hasta, engelli ve yaşlı bireyler için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü adeta vatandaşların ayağına taşıyor.
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Ekip, ilçenin farklı noktalarında bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hem gönüllerini alıyor, hem de kimlik değişimi için gerekli olan hizmeti veriyor. Ekip uygulama kapsamında ilçenin Okçulu Mahallesi'nde yaşlıların ve hastaların kimlik belgelerinin değişimi için çalışmalarını sürdürüyor.
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\"VATANDAŞLARIMIZ BU HİZMETTEN KOLAYLIKLA İSTİFADE EDİYOR\"<br><br>Okçulu Mahalle Muhtarı Ömer Deniz, uygulama kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara büyük bir olaylık sağlandığını belirterek, \"Perşembe İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'müzün muhtarlarla birlikte yapmış olduğu toplantıda bu sistemi öğrendik ve kendilerine müracaatta bulunduk. Onlar da bu teklifi olumlu karşıladılar ve uygulamada olan mobil sistem ile geleceklerini söylediler ve mahallemize geldiler.
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Mahallemizde yaşlılarımız var, yatalak olanlar var. Genellikle 75 yaş üstündekilere bu hizmet sunuluyor. Vatandaşlarımız evlerinde, oturdukları yerden vatandaşlık işlerini, kimlik belgelerini değiştirme başvurularını alıyorlar ve fotoğraflarını da çekiyorlar. Yani vatandaş pandemiden de dolayı da büyük bir sıkıntı yaşandığı için bu güzel hizmetlerden istifade ediyor. Onun için devletimize, valiliğimize ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz çünkü ekip, vatandaşın evine kadar gelip, bu hizmeti en iyi şekilde sunuyorlar\" dedi.
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\"BEN GİDEMİYORUM, ONLAR BURAYA GELİYOR\"<br><br>Perşembe ilçesine bağlı Okçulu Mahallesi'nde yaşayan ve bu hizmetten faydalanan 82 yaşındaki Ayşe Akkaya, hizmetten çok memnun olduğunu söyledi. Akkaya, \"Geliyorlar ve tüm işlemleri burada yapıyorlar, çok sağ olsunlar. Ben felçliyim kendim gidemiyorum, onlar buraya geliyor\" şeklinde konuştu.<br><br>
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Yaşlı kadının damadı Mustafa Akkaya da uygulamadan memnun olduklarını belirterek, \"Allah razı olsun, devlerimize zeval vermesin. Hizmet ayağımıza kadar geldi, annemizi biz götürememiştik. Burada tüm kimlik yenileme işlemlerini hallettik\" ifadelerine yer verdi.
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem: Ekipler artık evlere gidiyor
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çipli kimlik kartlarıyla ilgili yeni bir uygulamanın hayata geçtiğini duyurdu. Artık nüfus ve müdürlüklerine gelemeyeceği belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların evine giden ekipler, burada işlemlerini yapacak. İşlemlerin tamamlanmasını ardından hazırlanan yeni kimlik, posta yoluyla yine vatandaşın evine gidecek.

Kimlik kartlarında yeni dönem: Vatandaşlara kolaylık sunacak
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikasınca bir otelde düzenlenen \"İl Özel İdarelerinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Semineri\"ndeki konuşmasında, yapılan toplu iş sözleşmelerinin çalışanlara, işverenlere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
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Her konuda her zaman düzeltilmesi gereken veya yenilenme gerektiren konuların olmasının doğal olduğunu ifade eden Soylu, \"Kuruluş tarihi itibarıyla ikinci asrını yaşayan İl Özel İdareleri de bizim devlet sistemi geleneğimizde köklü bir yere sahiptir ve gelecekte de bu sistemin önemli aktörlerinden birisi olmaya devam edecektir. İl Özel İdarelerinin tabii ki bir bütçesi var. Bu bütçenin elbette ki seçilmişler nezaretinde de yönetilmesi gerekiyor. 51 İl Özel İdare'nin toplam borcu 1 milyardır. Bunların yüzde 70'inin borcu yoktur. Bu borç yönetilebilir bir borçtur.\" diye konuştu.
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Soylu, İl Özel İdarelerinde de özellikle bütçe disiplini ve borçlanma konusunda hassasiyeti arttırmanın, yatırımlarda fayda maliyet analizinde dikkatli olmanın, hizmet etmeyen, isabetli olmayan yatırımlar için borçlanma yöntemine başvurulmamasının gerektiğine dikkati çekti.
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50 İLDE BAŞLANACAK<br><br>21. yüzyılın yeni fonksiyonlar yüklediği veya bazı fonksiyonlarını yeniden öne çıkardığı bir diğer kurumun da sendikalar olduğunu söyleyen Soylu, kendisinin her zaman işçinin yanında olduğunu belirtti.
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Soylu, sendikaların işin içinde olduğu, iletişimi arttırdığı, tecrübesini sahaya yansıttığı oranda iş kalitesinin, kapasitesinin, ekonomik verimliğinin artacağını kaydetti.
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Öte yandan, kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlayacaklarını belirten Soylu, e-İmza ile vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunacaklarını dile getirdi.
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Kimlik kartlarında yeni dönem: Vatandaşlara kolaylık sunacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlayacaklarını açıkladı e-İmza ile vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunacaklarını ifade etti.

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