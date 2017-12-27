Kimlik numarası ve banka şifresinden dolandırıldı

Eskişehir'de T.B. (20) isimli şahıs, internet üzerinde bir reklam gördü. İlgisini çeken reklama tıklayan genç, aşamaları izleyerek sırasıyla T.C. kimlik numarası ve mobil bankacılık şifresini girdi.

Bilgileri yazdıktan cep telefonuna gelen şifreyi de girdiği siteye yazan T.B., cep telefonuna gelen fatura sonrasında şok oldu. Hesabını inceleyen genç, bilgisi dışında 316.5 TL ve 219 TL tutarında cep telefonu fatura tahsilatı yapıldığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan T.B. polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"Banka bilgilerini paylaşmayın"

Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER) Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, akıllı telefonların siber korsanların hedefi haline geldiğini ifade ederek, "Zararlı yazılımlara örnek vermemiz gerekirse 'red alert 2' cep telefonunuzdan internet bankacılığı uygulamasına girmek istediğinizde karşınıza bankacılık yazılımına benzeyen bir ekran çıkartıyor, şifrenizi ilk girdiğinizde bir hata mesajı ile karşılaşıyorsunuz. Bu esnada şifreniz çalınıyor. Şifreyi ikinci defa girdiğinizde ise erişim sağlıyorsunuz. Bankaların yanı sıra sosyal medya parolaları da bu yolla çalınabiliyor" demişti.

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Uzmanlar, banka şifresinin paylaşılmaması konusunda uyarıyor.