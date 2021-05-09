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Gündem Kimse birbirine selam vermiyordu dedi caminin duvarlarını el izleriyle doldurdu
ANTALYA

‘Kimse birbirine selam vermiyordu’ dedi caminin duvarlarını el izleriyle doldurdu

Antalya’da boya kovasına batırdığı ellerinin iziyle caminin bahçe duvarlarına ‘selamlama’ motifleri yaptığı için gözaltına alınan genç serbest bırakıldı. Duvarları boyayan Kemal D. olay yerinde imam ve gazetecilere, “Güzel olmamış mı bir söyleyin. Buraya geldiğimde burası çöplüktü" dedi.

Haber Merkezi İHA
‘Kimse birbirine selam vermiyordu’ dedi caminin duvarlarını el izleriyle doldurdu
‘Kimse birbirine selam vermiyordu’ dedi caminin duvarlarını el izleriyle doldurdu.

İlginç olay, dün Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi’ndeki Çallıoğlu Camii’nde meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce bahçe duvarları boyanan camiye Ramazan ayının başında gelerek temizlik ve bahçe işlerine yardımcı olan Kemal D. (28), yanına aldığı birkaç çocukla birlikte caminin bahçe duvarlarını el iziyle boyamaya başladı.

İMAM GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Cami imamı Ümmet Akbaş ise Kemal D.’ye yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Uyarıyı ciddiye almayıp dün başladığı boyama işine bugün de devam eden Kemal D., tuvaletin üzerine de yazıyla ‘Selamün Aleyküm’ yazdı. Sabah namazına gelen cami imamı her yerin boyandığını görünce neye uğradığını şaşırdı. İmam Akbaş, polisi arayarak genç hakkında şikayetçi oldu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kemal D., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
"GÜZEL OLMAMIŞ MI?"

Kemal D. olay yerinde imam ve gazetecilere, “Güzel olmamış mı bir söyleyin. Buraya geldiğimde burası çöplüktü. Millet burada birbirine Allah’ın selamını vermiyordu. Allah’ın selamını yayıyoruz diye bizi oraya buraya şikayet ediyorlar. Kendim isteyerek yaptım. Allah’ın evinde bir gün selam vermiyorlar. Bu ayıp bir şey. Hocadan da şikayetçiyim, iki tarafta da elim yakasındadır” açıklamasını yapmıştı.

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