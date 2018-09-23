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Uşak'ta traktör altında kalan genci kimse fark etmedi

Kimse fark etmeyince feci şekilde can verdi

Uşak’ta sabaha karşı meydana gelen kazayı kimse fark edemeyince 19 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti. Saat 04:26’da meydana gelen kazada traktörün altında kalan genci, havanın karanlık olması nedeniyle de kimse fark etmedi.

Haber Merkezi IHA
Sabaha karşı gerçekleşene kazayı kimsenin fark etmemesi genç sürücünün ölümüne neden oldu.
Sabaha karşı gerçekleşene kazayı kimsenin fark etmemesi genç sürücünün ölümüne neden oldu.

Olay; Uşak merkeze bağlı Ortaköy’de sabaha karşı meydana geldi.

Köyde yaşayan ve askere gitme hazırlığında olan Kemal Yavuz, isimli genç gittiği bir eğlence mekanından sabaha karşı traktörü ile eve dönerken, köy camisi önündeki viraja hızlı girince traktör devrildi.

Saat 04:26’da meydana kazada traktörün altında kalan genci, havanın karanlık olması nedeniyle de kimse fark etmedi.

Sabah namazı için camiye gelen cemaatin fark ettiği olay sonrası hemen güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kazadan yaklaşık bir saat sonra fark edilen olayda Kemal Yavuz’un olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Askere gitmek için hazırlık yapıyormuş

  • Hayatını kaybeden Yavuz’un önümüzdeki haftalarda askere gitmek için hazırlık yaptığı bildirilirken, 3 yıl önce ismini taşıdığı dedesinin yine Eylül ayında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
  • Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken genç Yavuz’un cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

Feci kazada can verdi
GÜNDEM
Feci kazada can verdi

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