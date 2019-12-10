İlkadım genelinde yaptığı yardımlarla dikkatleri üzerine çeken Kadın Koordinasyon Merkezi hayırseverlerden aldığı eşyaları, ihtiyaç sahibi ailelere vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden ihtiyaç sahibinin başvurusunu gün içerisinde değerlendirildi ve soba, oturma grubu, halı ve perde ihtiyaçları giderildi.

“İhtiyaç sahibi insanların daha rahat yaşamaları için sarf ettiğimiz çabalar yerine ulaştıkça biz de mutlu oluyoruz” diyen Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanı Lütfiye Demirtaş, eskimiş eşyaların çöpe atılarak çevre kirliliğine yol açmasının önüne geçildiğini, tamir ve yenileme aşamalarından geçirilerek kullanımına hazır edildiğini söyledi.

BİR ARAMA YETERLİ

Çok sayıda bilinçli vatandaşın ev eşyalarını çöpe atmak yerine belediye görevlilerine teslim ederek, önemli bir sosyal sorumluluk hareketine öncü olduklarını dile getiren Demirtaş, kullanılır durumda olan eşyalarını bağışlamak isteyen hayırsever vatandaşların 444 55 01 hattını aradıkları takdirde görevliler tarafından eşyaların teslim alınarak ihtiyaç sahiplerine verildiğini dile getirdi. Demirtaş, ihtiyaç sahibi olan her aileye kapılarının açık olduğunu belirterek “kimse yoksa biz varız” ifadelerini kullandı.