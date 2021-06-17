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İSTANBUL

Kimya şirketlerini dolandıran şüpheliler gözaltında

Tuzla'da, 2 ayrı kimya şirketini 766 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adli kontrol şartıyla salıverildi. Ele geçirilen kimyasalların bulunduğu variller ise emniyette sergilendi.

Haber Merkezi DHA
Kimya şirketlerini dolandıran şüpheliler gözaltında
Yakalanan kimyasallar

Tuzla'daki 2 ayrı kimyasal şirketinden, farklı tarihlerde, 376 bin lira değerinde 10 ton titanyum dioksit ve 390 bin lira değerinde 24 varil epoksi reçine olarak tabir edilen kimyasal alan şüpheliler, toplam 766 bin lirayı ödemeden ortadan kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen polis, kimyasalların Kartal'da bir sokağa indirildiğini, ardından başka bir kamyon ile götürüldüğünü belirledi.

Kimyasal maddelere el konuldu

Plakası tespit edilen kamyon sürücüsü R.K. gözaltına alındı. R.K. ifadesinde, 8 varili ve 1 ton titanyum dioksiti G.A.'nın yönlendirmesiyle Tuzla'daki bir lojistik deposuna, geri kalanını ise Bursa'daki başka bir depoya indirdiğini söyledi. Polis, G.A. ile Y.H., F.H. ve F.S. adlı şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Kimyasal maddelere de el konuldu.

Kimyasal dolu variller
Kimyasal dolu variller

Haklarında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan işlem yapılan 5 şüpheli, geçen pazar günü adliyeye sevk edildi. Kamyon sürücüsü R.K. serbest bırakılırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Ele geçirilen kimyasalların bulunduğu variller ise emniyette sergilendi.

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