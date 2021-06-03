Gündem Kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın
ANKARA

Kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın

Ankara'da kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeyi yoğun duman sardı.

Haber Merkezi AA DHA
Kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın
Olay yerinden ilk görüntüler.

Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezinin E bloğunda yer alan kimyasal üretim merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İş yerinin geniş alanda olması nedeniyle, itfaiye ekipleri müdahale etmek için 4 istasyondan daha takviye ekip istedi.

KLOR ÜRETİLİYOR

Yangının çıktığı iş yerinde, klor maddesinin üretildiği belirtildi.

Polis ekipleri, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerinde, yangının büyümesi ihtimaline karşı çevredeki iş yerlerini boşaltma çalışmasını sürdürüyor.

Eski TCDD genel müdürü YHT kazası davasında tanık olarak konuştu: Felaketin nedeni insan hatası
GÜNDEM
Eski TCDD genel müdürü YHT kazası davasında tanık olarak konuştu: Felaketin nedeni insan hatası

Sultan Süleyman Camii'nde bin 500 yıllık izler gün yüzüne çıkmayı bekliyor
HAYAT
Sultan Süleyman Camii'nde bin 500 yıllık izler gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Alman vekilden ‘Müslümanları fişleyelim’ çağrısı
DÜNYA
Alman vekilden ‘Müslümanları fişleyelim’ çağrısı

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in cezası belli oldu
GÜNDEM
FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in cezası belli oldu
Abone Ol Google News
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Eski eşini çocuğunun gözü önünde döven Zarap hakkında karar.
40 ülkeye ihraç ediliyor

40 ülkeye ihraç ediliyor

Gaziantep'te hasadına başlandı.
Alman vekilden ‘Müslümanları fişleyelim’ çağrısı

TBMM Başkanı ​Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap.

512 liraya kadar gerileyebilir!

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığına yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.